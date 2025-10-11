Ενδιαφέρον πώς θα αντιδράσει η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη.

«Πολιτικό ερπετό» (!) αποκαλεί τον Αλέξη Τσίπρα σε άρθρο του γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ!

«Αλέξης Τσίπρας: Ένα πολιτικό ερπετό» είναι ο τίτλος άρθρο του Σάββα Τσιχλακίδη, γραμματέα της Νομαρχιακής ΠΑΣΟΚ στην ιστοσελίδα «faretra».

«Όχι γιατί γεννήθηκε έτσι, αλλά γιατί επέλεξε να αλλάζει δέρμα ανάλογα με τις πολιτικές συνθήκες. Από την υποτιθέμενη επανάσταση, στην αγκαλιά των θεσμών. Από το “θα τους τελειώσουμε”, στην “ευγενική ενότητα”. Από τον λαϊκισμό, στον ψευδορεαλισμό. Οι τακτικιστές δεν είναι ποτέ προοδευτικοί είναι απλώς καλοί στην επιβίωση», σημειώνει στην αρχή του κειμένου του, ενώ για να μην μείνει καμία αμφιβολία το κλείνει και ως εξής: «ο “νέος” Αλέξης Τσίπρας, όσο ευγενικά κι αν μιλά, δεν μπορεί να κρύψει τη γνωστή του φύση. Το δέρμα μπορεί να αλλάξει αλλά το πολιτικό ένστικτο παραμένει ίδιο».

Παρακάμπτουμε ότι τέτοιες φράσεις ούτε η περιβόητη «Ομάδα Αλήθειας» της ΝΔ δεν σκέφτηκε να χρησιμοποιήσει.

Το ερώτημα είναι πώς θα αντιδράσει η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη.

Β.Σκ.