Να σε κάψω Μάκη ν' αλείψω μέλι...

Βλέποντας η κυβέρνηση την κόντρα Βορίδη-Βάρρα να κακοφορμίζει και τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να μεταθέτει στο Μαξίμου το κρίσιμο ερώτημα «ποιον στηρίζει τελικά το Μαξίμου;» η κυβέρνηση με διαρροή την Παρασκευή κάλυψε πλήρως το πρωτοκλασάτο στέλεχος της.

«Πρόκειται για πολιτική κόντρα των δυο τους» ανέφεραν κυβερνητικές πηγές χαρακτηρίζοντας «αβάσιμες» τις κατηγορίες Βάρρα.

Και για να μην μείνει καμία αμφιβολία ότι καλύπτουν τον Μ. Βορίδη υπήρξε και η επισήμανση ότι η κατάθεση του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ στην εξεταστική «δεν προσέθεσε κανένα ουσιώδες νεότερο στοιχείο» κατά του πρώην υπουργού.

Λ.Ι.