Παρόλο που δεν δηλώνει πρόθεση δημιουργίας κόμματος, τη μετρούν στις δημοσκοπήσεις και τη συζητούν στα επιτελεία των πολιτικών αρχηγών.

Μιλώντας στην «Καθημερινή της Κυριακής» και την Νεκταρία Σταμούλη, η Μαρία Καρυστιανού εξέφρασε την επιθυμία της για κάτι «καινούργιο και καθαρό» στο πολιτικό σκηνικό, χωρίς απαραίτητα η ίδια να ηγείται αυτού ή να είναι μέρος της.

Όσοι αγωνιούν ότι μπορεί να δραστηριοποιηθεί πολιτικά, δεν ησύχασαν ούτε μετά από αυτό το δημοσίευμα.

Γιατί η τόσο μεγάλη κοινωνική επιρροή εκ των πραγμάτων σημαίνει πολιτική δύναμη και γιατί οι εξελίξεις που συνδέονται με την τραγωδία των Τεμπών είναι τόσο απρόβλεπτες που μόνο βεβαιότητες δεν επιτρέπουν.

