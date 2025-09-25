«Να μη γίνει το ΠΑΣΟΚ κόμμα διαμαρτυρίας», διαμηνύει η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού.

Η φράση «να μην γίνουμε Καρυστιανού ή Κωνσταντοπούλου» που είπε σε εκδήλωση της Ν.Ε. του ΠΑΣΟΚ στο Κιλκίς, προκάλεσε ζωηρό σχολιασμό εντός και εκτός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά, στους Σ. Ξενάκη και Β. Σκουρή, η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού το ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου διευκρίνισε ότι το μήνυμά της είναι ότι «δεν πρέπει το ΠΑΣΟΚ να γίνει κόμμα διαμαρτυρίας». «Δεν υπάρχουν περισσότερο και λιγότεροι ευαίσθητοι πολίτες», υποστήριξε εκφράζοντας τον σεβασμό της για την Μαρία Καρυστιανού που, όπως είπε, «ηγείται ενός κινήματος διαμαρτυρίας».

Η Άννα Διαμαντοπούλου εξήγησε ότι η ομιλία της στο Κιλκίς ήρθε στη δημοσιότητα έξι μέρες μετά από την πραγματοποίησή της, «με κοπτοραπτική», και το απέδωσε στον «υπερεξοπλισμό της ΝΔ στην προώθηση ειδήσεων».

Με την ίδια διαδικασία θεωρεί ότι δημοσιοποιήθηκε και η ομιλία του Παύλου Γερουλάνου σε κομματική εκδήλωση στην Αριδαία στην οποία είπε ότι αν η βελόνα (των δημοσκοπήσεων) δεν κουνηθεί τους επόμενους δύο μήνες, θα υπάρξει πρόβλημα. Κατά την ανάλυσή της, δεν υπάρχει εσωκομματική αναστάτωση, καθώς ο Παύλος Γερουλάνος είπε ότι «πρέπει να πάμε καλύτερα και πρέπει να πάμε γρηγορότερα» και «σε αυτό συμφωνούμε όλοι».

Συμφωνεί, άλλωστε, και με τον Χάρη Δούκα που ζητά ανοιχτό συνέδριο, θυμίζοντας πως η ίδια είχε μιλήσει για ιδρυτικό συνέδριο από την 3η Σεπτέμβρη.

Θεωρεί αδιαπραγμάτευτη την αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ με στόχο την εκλογική, αποκλείοντας οποιαδήποτε προεκλογική συνεργασία και τονίζοντας ότι μετεκλογικά, εφόσον το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα, θα παρουσιάσει το πρόγραμμά του και οι άλλοι θα αποφασίσουν αν μπορούν να συνεργαστούν.

