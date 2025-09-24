Δεκάδες τα δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο για τον ρόλο του Βαρθολομαίου υπέρ της Ουκρανίας.

Όταν ο Πρόεδρος Τραμπ και ο Αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς συναντήθηκαν στον Λευκό Οίκο πριν από μια εβδομάδα με τον Ορθόδοξο Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, άκουσαν μια σθεναρή υπεράσπιση της Ουκρανίας. Με ντοκουμέντα και αριθμούς.

Ο Βαρθολομαίος, που είναι πρώτος μεταξύ ίσων των Ορθοδόξων Πατριαρχών, είναι έντονα φιλοουκρανός και το 2019 αναγνώρισε την ανεξάρτητη ορθόδοξη εκκλησία της Ουκρανίας. Αυτό τροφοδότησε μια μεγάλη ρήξη με τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία ισχυρίζεται ότι η Ουκρανία αποτελεί μέρος της εκκλησιαστικής της επικράτειας και η οποία υποστηρίζει σθεναρά την ρωσική πολεμική προσπάθεια.

Ο Βαρθολομαίος δήλωσε μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ στις 15 Σεπτεμβρίου ότι μίλησε για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και «για τα χιλιάδες θύματα, για την καταστροφή, για τα απαχθέντα παιδιά, για όλα αυτά τα τραγικά γεγονότα που πληγώνουν τη συνείδηση ​​της ανθρωπότητας», σύμφωνα με την ιστοσελίδα Orthodox Observer.

Ο Βαρθολομαίος συναντήθηκε επίσης με τον Ζελένσκι στον ΟΗΕ τη Δευτέρα σε μια ένδειξη υποστήριξης, πετυχαίνοντας τελικά πολλά περισσότερα από όσο κάποιοι πιστεύουν. Και επιβεβαιώνοντας επίσης την δύναμη της θρησκευτικής διπλωματίας.

Κ.Σ.