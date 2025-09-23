Προωθώντας τη δημιουργία ΝΠΔΔ για τους ψυχολόγους υιοθετεί ένα αίτημα της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας που στήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά όχι το ΠΑΣΟΚ.

Ποιος το περίμενε! Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης συναντήθηκε με την ηγεσία της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας (ΕΛΨΕ) που ζητά τη δημιουργία Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου για τους ψυχολόγους προκειμένου να μπουν κανόνες, να υπάρξει διαφάνεια και λογοδοσία σε ένα χαοτικό επαγγελματικό χώρο που "μολύνεται" από δήθεν επιστήμονες.

Οτι φωτογραφήθηκε χαμογελαστός μαζί τους και το κοινοποίησε στα social media δείχνει ότι το βλέπει θετικά και, αν κάνει αυτό το βήμα σε νομοθετικό επίπεδο, θα πρόκειται για μια σημαντική μεταρρύθμιση στο χώρο της ψυχικής υγείας η οποία δεν υλοποιείται λόγω ισχυρότατων αντιστάσεων και μεγάλων συμφερόντων που θα θιγούν.

Η ΕΛΨΕ το παλεύει χρόνια, για λόγους προστασίας του δημόσιου συμφέροντος αλλά και του κύρους του επαγγέλματος των ψυχολόγων. Πριν φτάσει στο γραφείο του υπουργού Υγείας είχαν κάνει προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κομμάτων προκειμένου να στηρίξουν την πρωτοβουλία. Ετσι, είχαν συναντηθεί με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο που υιοθέτησε το αίτημα και με την τομεάρχη ψυχικής υγείας του ΠΑΣΟΚ Ράνια Θρασκιά που έδωσε "ανεπαρκή στήριξη", όπως είχε σχολιάσει τότε η ΕΛΨΕ.

Α.Σ.