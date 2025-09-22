Τα όργανα του ΠΑΣΟΚ δεν συνεδριάζουν, η ΚΟΕΣ δεν έχει συσταθεί και το συνέδριο δεν έχει προγραμματιστεί.

Το Συντονιστικό Πολιτικό Κέντρο συστάθηκε με πρωτοβουλία του Νίκου Ανδρουλάκη μετά την επανεκλογή του στην ηγεσία. Είναι ένα άτυπο όργανο στο οποίο συμμετέχουν -μεταξύ των άλλων- οι τρεις βασικοί διεκδικητές της ηγεσίας (Δούκας, Γερουλάνος, Διαμαντοπούλου) στο όνομα της ενότητας και συλλογικότητας.

Η λειτουργία του Συντονιστικού Πολιτικού Κέντρου ήταν και το επιχείρημα (ή το πρόσχημα) για να δικαιολογηθεί η μη λειτουργία του Πολιτικού Συμβουλίου (που προβλέπεται από το καταστατικό).

Στην πορεία του χρόνου όμως ατόνησε και, τελικά, φαίνεται πως αδρανοποιήθηκε, χωρίς όμως αυτό να έχει δηλωθεί και εξηγηθεί.

Στο μεταξύ, η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου έχει γραμματέα, τον Γ. Βαρδακαστάνη, αλλά δεν έχει μέλη. Αλλωστε, δεν είναι καν σαφές πότε θα γίνει το συνέδριο, μέσα στο 2025 ή το 2026.

Ισως, έμμεσα, συνδέεται με όλα αυτά η παρέμβαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα που ζήτησε να γίνει ανοιχτό συνέδριο, το οποίο θα πάρει πολιτική απόφαση αποκλεισμού κυβερνητικής συνεργασίας με τη ΝΔ.

Α.Σ.