Το Συντονιστικό Πολιτικό Κέντρο συστάθηκε με πρωτοβουλία του Νίκου Ανδρουλάκη μετά την επανεκλογή του στην ηγεσία. Είναι ένα άτυπο όργανο στο οποίο συμμετέχουν -μεταξύ των άλλων- οι τρεις βασικοί διεκδικητές της ηγεσίας (Δούκας, Γερουλάνος, Διαμαντοπούλου) στο όνομα της ενότητας και συλλογικότητας.
Η λειτουργία του Συντονιστικού Πολιτικού Κέντρου ήταν και το επιχείρημα (ή το πρόσχημα) για να δικαιολογηθεί η μη λειτουργία του Πολιτικού Συμβουλίου (που προβλέπεται από το καταστατικό).
Στην πορεία του χρόνου όμως ατόνησε και, τελικά, φαίνεται πως αδρανοποιήθηκε, χωρίς όμως αυτό να έχει δηλωθεί και εξηγηθεί.
Στο μεταξύ, η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου έχει γραμματέα, τον Γ. Βαρδακαστάνη, αλλά δεν έχει μέλη. Αλλωστε, δεν είναι καν σαφές πότε θα γίνει το συνέδριο, μέσα στο 2025 ή το 2026.
Ισως, έμμεσα, συνδέεται με όλα αυτά η παρέμβαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα που ζήτησε να γίνει ανοιχτό συνέδριο, το οποίο θα πάρει πολιτική απόφαση αποκλεισμού κυβερνητικής συνεργασίας με τη ΝΔ.
Α.Σ.