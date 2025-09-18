Η Γάζα επανήλθε ως μια βαθιά διαχωριστική γραμμή.

Στη συζήτηση στη Βουλή ο Σωκράτης Φάμελλος δεν γινόταν να αφήσει εκτός ατζέντας τη Γάζα. Στην τοποθέτησή του, αφού καυτηρίασε τον Πρωθυπουργό που επιμένει να μην υιοθετεί τον όρο «Γενοκτονία» παρά την αντίθετη στάση ακόμα και του ΟΗΕ, στη συνέχεια εστίασε το βλέμμα προς τα έδρανα του ΠΑΣΟΚ. «Ήταν λάθος του κ. Ανδρουλάκη και του ΠΑΣΟΚ που δεν ήρθαν σε αυτή την κοινή ανακοίνωση», είπε, υπενθυμίζοντας ότι τέσσερα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ήδη βάλει την υπογραφή τους.

Πρόκειται για την κοινή ανακοίνωση που είχε βγει τέλη Αυγούστου και αφορούσε την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Σε αυτή την ανακοίνωση είχαν μπει οι υπογραφές από ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Νέα Αριστερά, αλλά όχι από το ΠΑΣΟΚ. Η απουσία αυτή, σύμφωνα με τον Φάμελλο, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί, αφού η συγκυρία απαιτούσε σαφή στάση και ξεκάθαρη τοποθέτηση.

Το «καρφί» ήταν καθαρό: ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται διστακτικός εκεί που, κατά τον Φάμελλο, δεν χωρούν μισόλογα. «Δεν χωρεί καμία καθυστέρηση σήμερα», τόνισε, ζητώντας μάλιστα ευθέως από τον Ανδρουλάκη και τον κοινοβουλευτικό του εκπρόσωπο να πάρουν θέση. Εξήγησε ότι σε μια εποχή όπου οι εικόνες από τη Γάζα προκαλούν παγκόσμια αγανάκτηση, οι Έλληνες πολιτικοί οφείλουν να στέκονται με θάρρος και χωρίς δεύτερες σκέψεις.

«Και θέλω να ζητήσω και από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο που είναι εδώ και από τον κ. Ανδρουλάκη να πάρουν ξεκάθαρη θέση για την αναγνώριση της γενοκτονίας στη Γάζα και για τον χαρακτηρισμό της γενοκτονίας στη Γάζα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έτσι, η Γάζα επανήλθε ως μια βαθιά διαχωριστική γραμμή – όχι μόνο για να αναδειχθεί η ανθρωπιστική διάσταση, αλλά και για να σταλεί σαφές μήνυμα προς τη Χαριλάου Τρικούπη: ότι η σιωπή σε τέτοια θέματα μετράει και ενίοτε κοστίζει.

Μπ.Γ.