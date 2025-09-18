Υπενθυμίζεται ότι οι «Φραπές» και «Χασάπης» αναδείχθησαν στη δημόσια σφαίρα ως πρωταγωνιστές του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ από τις ηχογραφημένες συνομιλίες τους που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και οι οποίες σόκαραν το πανελλήνιο.

Προσέγγιση ενδεικτική του τρόπου διαχείρισης της Εξεταστικής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεδιπλώνει με το «καλημέρα» η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας, αφού από τις κλήσεις μαρτύρων - σε πείσμα σύσσωμης της αντιπολίτευσης - αποκλείστηκαν - πέρα από τον Πρωθυπουργό και τον Γιώργο Μυλωνάκη - ο «φραπές», ο «χασάπης» και η πολιτεύτρια της ΝΔ με τη Ferrari, της οποίας τα περιουσιακά στοιχεία δεσμεύθηκαν από την Αρχή για το ξέπλυμα.

Υπενθυμίζεται ότι οι «Φραπές» και «Χασάπης» αναδείχθησαν στη δημόσια σφαίρα ως πρωταγωνιστές του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ από τις ηχογραφημένες συνομιλίες τους που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και οι οποίες σόκαραν το πανελλήνιο.

Πρόκειται για τα στελέχη που σε βίντεο του 2019 από σύσκεψη στην Κρήτη κάθονται δίπλα δίπλα με τον σημερινό Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και ελεγχόμενο, πλέον, από την ευρωπαϊκή εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Λευτέρη Αυγενάκη.

Για όσους δεν θυμούνται τους αδιανόητους διαλόγους, που έφθαναν μέχρι και σε αναφορές για δολοφονία της μάρτυρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και για εξουδετέρωση της εντεταλμένης ευρωπαίας εισαγγελέα Πόπης Παπανδρέου, διαβάστε εδώ και εδώ.

Ε, αυτοί λοιπόν δεν θα κληθούν στην Εξεταστική γιατί έτσι κρίνει η ΝΔ πως θα πέσει φως στη διερεύνηση της υπόθεσης. Παρόλα αυτά, κλήθηκαν στην Επιτροπή της Βουλής δύο εμπλεκόμενοι που όπως επισημάνθηκε στη συνεδρίαση της Εξεταστικής, είναι... μακαρίτες!

Πώς το είχε πει μετανοημένος ο κ. Μητσοτάκης; «Η Εξεταστική για τα Τέμπη δεν ήταν η καλύτερη στιγμή της Βουλής». Αυτή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να δείτε κ. Πρωθυπουργέ μου, αυτή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ...

