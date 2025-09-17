Φαρμάκι για Τσίπρα ο Μητσοτάκης.

Για την πιθανότητα σύστασης νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα ρωτήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρωθυπουργός άδραξε την ευκαιρία να ρίξει τα… καρφιά του, επιλέγοντας και τον… αντίπαλό του.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου τόνισε χαρακτηριστικά: «Ο κ. Τσίπρας είναι βουλευτής Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ.Και δεν πρέπει να ρωτήσετε εμένα. Πρέπει να ρωτήσετε τους συντρόφους του. Γιατί εγώ βλέπω να σηκώνεται πολλή σκόνη. Δεν μου πέφτει λόγος εμένα, αλλά δεν ξέρω τι να πω, μπορεί να θυμίζει αθλητή που καίγεται στο ζέσταμα. Δεν ξέρω τί, αλλά δεν με αφορά το θέμα», ενώ για τον κ. Ανδρουλάκη απάντησε:

«Τον σέβομαι και τον τιμώ, είναι αρχηγός της αντιπολίτευσης. Μπορεί να έγινε το ΠΑΣΟΚ αντιπολίτευση από καραμπόλα, αλλά είναι θεσμικά ο αρχηγός της αντιπολίτευσης. Φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις ότι είναι από τα κόμματα της Κεντροαριστεράς το μεγαλύτερο και αυτός είναι, θα έλεγα, ο σημαντικότερος αντίπαλός μου, αλλά και ένα κόμμα με το οποίο εγώ έχω προσπαθήσει και το έκανα και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να μπορώ τουλάχιστον να ρίξω κάποιες γέφυρες συνεννόησης σε ορισμένα ζητήματα, στα οποία μπορούμε να βρούμε ένα κοινό βηματισμό. Π.χ., το Εθνικό Απολυτήριο, το οποίο ξέρετε απασχολεί πάρα πολλές οικογένειες που έχουν σήμερα παιδιά στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Άρα εγώ θα επιδιώκω με αυτούς οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να συζητήσουν τουλάχιστον έναν στοιχειώδη κώδικα επικοινωνίας. Μπορεί να μην συμφωνούμε σε όλα, να συμφωνήσουμε τουλάχιστον σε κάποια».

Με αυτόν τον τρόπο ο κ. Μητσοτάκης επιβεβαίωσε ποιον επιλέγει ως βασικό… αντίπαλό του.