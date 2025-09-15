Στην Κουμουνδούρου ενοχλήθηκαν από τον τρόπο που μίλησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά επέλεξαν να μην ανταποδώσουν.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, στη συνέντευξη τύπου που έδωσε στην ΔΕΘ, δεν έκανε κανένα δώρο στον Σωκράτη Φάμελλο ο οποίος απευθύνει σταθερά πρόσκληση συνεργασίας στα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης.

Αντίθετα, διαφοροποιήθηκε από τους «λαϊκιστές» που κάνουν ακοστολόγητες οικονομικές προτάσεις και από τη γραμμή «μπάτε σκύλοι αλέστε» στο μεταναστευτικό - κατηγορίες που η ΝΔ απευθύνει στον ΣΥΡΙΖΑ.

Ωστόσο, στο επιτελείο του Σωκράτη Φάμελλου αποφάσισαν να μη γίνει ανακοίνωση για να σχολιαστεί η ομιλία του Ν. Ανδρουλάκη, γιατί δεν αντιμετωπίζουν το ΠΑΣΟΚ σαν αντίπαλο παρά τις διαφορές και τις διαφωνίες.

