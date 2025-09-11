Games
Τα νούμερα της Eurostat για την κυβέρνηση είναι χειρότερα κι από αυτά που παρουσίασε ο Αλ. Τσίπρας

Τα νούμερα της Eurostat για την κυβέρνηση είναι χειρότερα κι από αυτά που παρουσίασε ο Αλ. Τσίπρας Φωτογραφία: SOOC/ VASILIS SVARNIAS
Το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα της ΕΕ για το 2024 είναι 33.620 ευρώ ενώ το αντίστοιχο της Ελλάδας 19.130.

Ο Αλ. Τσίπρας την Παρασκευή στην ομιλία του είπε: «Χρόνο με το χρόνο, απομακρυνόμαστε από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν την κρίση, το κατά κεφαλήν εισόδημα στην Ελλάδα ήταν κοντά στο 80%, του μέσου όρου της Ε.Ε. Σήμερα είναι κοντά στο 60%» υπογράμμισε και τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρξουν άμεσα αποφάσεις, τώρα, που θα αλλάξουν τη ρότα του σκάφους, γιατί οδηγούμαστε στα βράχια. «Είναι κενό γράμμα ό,τι κι αν λέμε για καλύτερη Ελλάδα το 2030, αν δεν αποκαταστήσουμε την δυνατότητα του κράτους να υπάρχει και να λειτουργεί με δικαιοσύνη» ανέφερε.

Οι κυβερνητικές πηγές αμέσως μετά ανέφεραν: Το μόνο στο οποίο δεν αλλάζει ο κ. Τσίπρας είναι η εμμονή του να παραθέτει ψευδή στοιχεία, όπως ότι η Ελλάδα αποκλίνει από τον μέσο όρο της Ευρώπης και ότι το κατά κεφαλήν εισόδημα στην Ελλάδα έχει μειωθεί στο 60%. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα συγκλίνει με την υπόλοιπη Ευρώπη, το κατά κεφαλήν εισόδημα έχει αυξηθεί στο 70% με ανοδική τάση.

Η αλήθεια είναι δυστυχώς χειρότερη για την κυβέρνηση. Το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα της ΕΕ για το 2024 είναι 33.620 ευρώ ενώ το αντίστοιχο της Ελλάδας 19.130. Αρα δεν είναι στο 60% που είπε ο Αλ. Τσίπρας. Είναι ακόμη χειρότερο. Στο 57% της ΕΕ. Το 2007 (τελευταίος χρόνος πριν την εκδήλωση της κρίσης) ήταν 74%.

Τα αντίστοιχα μεγέθη για το πραγματικό ΑΕΠ σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης (γιατί δεν είμαστε απλό μέλος της ΕΕ , είμαστε μέλος της ευρωζώνης) είναι: 52% το 2024 όταν το 2007 ήμασταν στο 64% του μέσου όρου.

Οι ουσιαστικές συγκρίσεις γίνονται με το πραγματικό ΑΕΠ. Το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα είναι ίσο με το ονομαστικό αφού αφαιρεθεί η επίδραση του πληθωρισμού.

Α.Μ.

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Δημόσιοι ή ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί; - Πώς διαφέρει το διαιτολόγιο στην Ελλάδα

Τι σημαίνουν τα λευκά σημάδια στα νύχια σας

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Ιός Δυτικού Νείλου: Η Ελλάδα στις χώρες της Ευρώπης με τα περισσότερα κρούσματα – Έκθεση ECDC

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

