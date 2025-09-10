ΠΑΣΟΚ και Ψυχική Υγεία - κάτι δεν πάει καθόλου καλά

Οι αντιδράσεις θα φτάσουν στην Χαριλάου Τρικούπη μετά τη ΔΕΘ. Και η τομεάρχης ψυχικής υγείας Ράνια Θρασκιά, σύμβουλος ψυχικής υγείας η ίδια, θα πρέπει, λογικά, να εξηγήσει το σχέδιο της

Η Μαύρη Βίβλος του ΠΑΣΟΚ για την κυβερνητική πολιτική στον τομέα της ψυχικής υγείας έχει προκαλέσει απογοήτευση και ανησυχία σε στελέχη του χώρου που πρωταγωνίστησαν στην προσπάθεια για αποασυλοποίηση που ξεκίνησε όταν ήρθε στο φως το κολαστήριο της Λέρου.

Οπως μεταφέρουν στη στήλη προοδευτικοί καθηγητές ψυχιατρικής που εργάστηκαν για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση, η οποία παραμένει ανολοκλήρωτη, η αποασυλοποίηση προχώρησε, στο βαθμό που προχώρησε, χάρη σε ΜΚΟ που ανέλαβαν την παροχή ψυχιατρικής φροντίδας στην κοινότητα.

Χάρη σε αυτές τις ΜΚΟ δηλαδή, που το ΠΑΣΟΚ αποκαλεί περιφρονητικά "ιδιώτες", στη Μαύρη Βίβλο, και με τις οποίες συνεργάστηκε όταν είχε την ευθύνη της διακυβέρνησης για να περιοριστεί ο εγκλεισμός και η παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών.

Οι αντιδράσεις θα φτάσουν στην Χαριλάου Τρικούπη μετά τη ΔΕΘ. Και η τομεάρχης ψυχικής υγείας Ράνια Θρασκιά, σύμβουλος ψυχικής υγείας η ίδια, θα πρέπει, λογικά, να εξηγήσει το σχέδιο της για την ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης χωρίς τις ΜΚΟ.

Εκτός αν το ΠΑΣΟΚ έχει αλλάξει θέση και θέλει πια να παραμείνουν ως έχουν τα ψυχιατρικά ιδρύματα αλλά με περισσότερο προσωπικό.

Χρήσιμο θα ήταν να διευκρινιστεί η θέση του ΠΑΣΟΚ, με δεδομένο ότι η επιμονή στα άσυλα, όχι απλώς δεν είναι προοδευτική προσέγγιση, αλλά είναι σκοταδιστική και προσβλητική για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

