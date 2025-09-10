Games
ΠΑΣΟΚ και Ψυχική Υγεία - κάτι δεν πάει καθόλου καλά

Οι αντιδράσεις θα φτάσουν στην Χαριλάου Τρικούπη μετά τη ΔΕΘ. Και η τομεάρχης ψυχικής υγείας Ράνια Θρασκιά, σύμβουλος ψυχικής υγείας η ίδια, θα πρέπει, λογικά, να εξηγήσει το σχέδιο της

Η Μαύρη Βίβλος του ΠΑΣΟΚ για την κυβερνητική πολιτική στον τομέα της ψυχικής υγείας έχει προκαλέσει απογοήτευση και ανησυχία σε στελέχη του χώρου που πρωταγωνίστησαν στην προσπάθεια για αποασυλοποίηση που ξεκίνησε όταν ήρθε στο φως το κολαστήριο της Λέρου.

Οπως μεταφέρουν στη στήλη προοδευτικοί καθηγητές ψυχιατρικής που εργάστηκαν για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση, η οποία παραμένει ανολοκλήρωτη, η αποασυλοποίηση προχώρησε, στο βαθμό που προχώρησε, χάρη σε ΜΚΟ που ανέλαβαν την παροχή ψυχιατρικής φροντίδας στην κοινότητα.

Χάρη σε αυτές τις ΜΚΟ δηλαδή, που το ΠΑΣΟΚ αποκαλεί περιφρονητικά "ιδιώτες", στη Μαύρη Βίβλο, και με τις οποίες συνεργάστηκε όταν είχε την ευθύνη της διακυβέρνησης για να περιοριστεί ο εγκλεισμός και η παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών.

Οι αντιδράσεις θα φτάσουν στην Χαριλάου Τρικούπη μετά τη ΔΕΘ. Και η τομεάρχης ψυχικής υγείας Ράνια Θρασκιά, σύμβουλος ψυχικής υγείας η ίδια, θα πρέπει, λογικά, να εξηγήσει το σχέδιο της για την ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης χωρίς τις ΜΚΟ.

Εκτός αν το ΠΑΣΟΚ έχει αλλάξει θέση και θέλει πια να παραμείνουν ως έχουν τα ψυχιατρικά ιδρύματα αλλά με περισσότερο προσωπικό.

Χρήσιμο θα ήταν να διευκρινιστεί η θέση του ΠΑΣΟΚ, με δεδομένο ότι η επιμονή στα άσυλα, όχι απλώς δεν είναι προοδευτική προσέγγιση, αλλά είναι σκοταδιστική και προσβλητική για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Α.Σ.

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Μελέτη 15 ετών αποκαλύπτει: Οι τροφές που καθυστερούν την άνοια και τα καρδιαγγειακά προβλήματα

Ανακαλείται πολύ γνωστή βαφή μαλλιών λόγω κινδύνου για την υγεία

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Τα 7 φρούτα με αντικαρκινική δράση

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

