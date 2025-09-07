Άνοιγμα Μητσοτάκη σε Ανδρουλάκη

Δεκτή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τις Ανεξάρτητες Αρχές.

Η φράση «το ΠΑΣΟΚ είναι το βασικό κόμμα με το οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε» ήταν το μοναδικό έμμεσο μήνυμα του Κ. Μητσοτάκη για τις μετεκλογικές συνεργασίες, στη συνέντευξη τύπου που έδωσε στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

Παρόλο που διευκρίνισε ότι «δεν βλέπει τέτοια διάθεση» από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ και με αφορμή ερώτηση για το κενό ηγεσίας σε τρεις Ανεξάρτητες Αρχές, ανακοίνωσε ότι δέχτηκε την πρόταση του Ν. Ανδρουλάκη να γίνει ανοιχτή πρόκληση από τη Βουλή για να κατατεθούν υποψηφιότητες για τις τρεις ανεξάρτητες Αρχές.

«Κάνω κινήσεις καλής θέλησης, αλλά δεν αρκεί ένας», κατέληξε.

Σημείωσε επίσης ότι περιμένει τη στάση που θα κρατήσει στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ όταν θα έρθουν προς ψήφιση τα νέα οικονομικά μέτρα. Γιατί, όπως υποστήριξε, αν υπερψηφίσουν αυτά που τώρα επικρίνουν, θα πρόκειται για ασυνέπεια.

Σε σχέση με προηγούμενες παρεμβάσεις του, ο Κ. Μητσοτάκης ήταν ήπιος απέναντι στην αξιωματική αντιπολίτευση.

Νέα δεδομένα για ανάλυση στην Χαριλάου Τρικούπη.

Α.Σ.