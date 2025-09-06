Games
Ο Πληροφοριοδότης

Εκνευρισμός στην Χ. Τρικούπη για τον Τσίπρα

Εκνευρισμός στην Χ. Τρικούπη για τον Τσίπρα Φωτογραφία: ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ/EUROKINISSI
Όχι απλώς ασχολούνται με την πολιτική δραστηριότητα του Αλέξη Τσίπρα αλλά τον περιμένουν στη γωνία και τον αντιμετωπίζουν σαν πολιτικό αντίπαλο.

Είναι η πρώτη φορά που, μετά από μια ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, γίνεται σχόλιο από την Χαριλάου Τρικούπη μέσω διαρροής.

Το σχόλιο μετά την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού στο συνέδριο του Economist δείχνει εκνευρισμό, αν όχι θυμό.

Τον ειρωνεύονται ότι κάποτε μιμούταν τη φωνή του Ανδρέα Παπανδρέου και σήμερα αντιγράφει θέσεις του Νίκου Ανδρουλάκη. Αναφέρονται, συγκεκριμένα, στην αντιστοίχιση της αγοραστικής δύναμης των μισθών «που είναι copy paste από Δελτίο Τύπου του ΠΑΣΟΚ της 26ης Αυγούστου. Ή η διατυπωμένη εδώ και τρία χρόνια πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για ανάπτυξη Made in Greece».

Το συμπέρασμα είναι ότι όχι απλώς ασχολούνται με την πολιτική δραστηριότητα του Αλέξη Τσίπρα αλλά τον περιμένουν στη γωνία και τον αντιμετωπίζουν σαν πολιτικό αντίπαλο.

Τόσο που του επιτίθενται χωρίς ο ίδιος να έχει πει κάτι αρνητικό για το ΠΑΣΟΚ.

Και ακόμη δεν έχει εκδοθεί το βιβλίο...

Α.Σ.

