Γιατί ο Γ. Παπανδρέου θα λείπει από την 3η Σεπτέμβρη του ΠΑΣΟΚ

Ο λόγος είναι σοβαρός. Ο πρώην πρωθυπουργός θα απουσιάζει από την εκδήλωση στο Ζάππειο για την επέτειο των 51 χρόνων από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ γιατί βρίσκεται στην Κίνα.

Έχει προσκληθεί στους εορτασμούς για τη συμπλήρωση 80 ετών από τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και μάλιστα είναι ο μοναδικός Έλληνας πολιτικός που θα βρίσκεται εκεί με επίσημη πρόσκληση της κινεζικής κυβέρνησης για την στρατιωτική παρέλαση στην Πλατεία Τιεν Αν Μεν και για το επίσημο γεύμα που θα παραθέσει ο Πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ.

Η απουσία του Γ. Παπανδρέου από την 3η Σεπτέμβρη του ΠΑΣΟΚ δεν έχει πολιτικό μήνυμα. Συνεργάτες του θυμίζουν ότι έχει αποδείξει τον κομματικό πατριωτισμό του, τελευταία φορά όταν έφυγε από τη Σκιάθο άρον-άρον για να βρεθεί στις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαϊας.

