Ανεπαρκής η απάντηση Γεραπετρίτη για τον Νίκο Δένδια;

Η επιλογή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, να απαντήσει στις δηλώσεις Φιντάν από την Κοπεγχάγη, όπου συμμετέχει στην Ατυπη Σύνοδο των υπουργών Αμυνας της Ε.Ε, ενώ είχε ήδη προηγηθεί η επίσημη απάντηση του Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη δεν θα πρέπει να λογίζεται ως τυχαία.

Και τούτο, διότι εάν ο κ. Δένδιας καλυπτόταν από την απάντηση του Υπουργού Εξωτερικών δεν θα χρειαζόταν να επανέλθει.

Μία προσεκτική ανάγνωση των δύο ανακοινώσεων επιβεβαιώνει πως παρά τον επιθετικό τόνο αμφότερων, τα... ντεσιμπέλ διαφέρουν.

«Αμετροεπείς και άκαιρες» χαρακτηρίζονται από τον κ. Γεραπετρίτη οι δηλώσεις Φιντάν, «καθολικά απαράδεκτες και απρεπείς» χαρακτηρίζονται από τον κ. Δένδια, ο οποίος δεν θέτει θέμα... timing των επίμαχων δηλώσεων.

Με αναφορά στις «σχέσεις καλής γειτονίας» η ανακοίνωση Γεραπετρίτη, χωρίς καμία η ανακοίνωση Δένδια.

«Δεν δεχόμαστε υποδείξεις από κανέναν» αναφέρει ο Έλληνας ΥΠΕΞ, «οι δηλώσεις Φιντάν παραβιάζουν μια αρχή γνωστή ακόμα και στους πρωτοετείς διπλωμάτες: Την αρχή της μη ανάμειξης στην εσωτερική πολιτική άλλων χωρών» επισημαίνει ο Έλληνας ΥΠΕΘΑ.

Ν.Α.