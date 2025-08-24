Το σημείωμα του Γιαννίτση

Έχει συντάξει ένα κείμενο για τη φτώχεια το οποίο μελετούν ο Ν. Ανδρουλάκης και οι συνεργάτες του.

Ο ομότιμος καθηγητής οικονομικών, πρώην υπουργός, Τάσος Γιαννίτσης, που προτάθηκε από το ΠΑΣΟΚ για την Προεδρία της Δημοκρατίας, έχει ασχοληθεί συστηματικά με την καταπολέμηση των ανισοτήτων και της φτώχειας.

Το ενδιαφέρον του γι αυτά τα θέματα είναι έκδηλο στο επιστημονικό-συγγραφικό του έργο, ενώ παρακολουθεί τα ρεύματα ιδεών που αναπτύσσονται στο χώρο της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας.

Η στήλη πληροφορείται ότι έχει συντάξει ένα κείμενο για τη φτώχεια το οποίο μελετούν ο Ν. Ανδρουλάκης και οι συνεργάτες του, κάτι που δείχνει ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προετοιμάζεται για τη ΔΕΘ έχοντας ζητήσει βοήθεια από τους σοφούς παλαίμαχους του κόμματός του.

Α.Σ.