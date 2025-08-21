Games
Άρχισε η πίεση της αντιπολίτευσης για ενημέρωση στα διεθνή - εθνικά

Το ΠΑΣΟΚ πρόλαβε αλλά θα ακολουθήσουν και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Ο τομεάρχης Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος έκανε την αρχή: Αναφερόμενος στην διαφαινόμενη συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας Τουρκίας-Αιγύπτου, επισημαίνει τους κινδύνους που μια τέτοια εξέλιξη συνεπάγεται για την Ελλάδα, ρωτά αν το ζήτημα αυτό τέθηκε στην επικοινωνία Κ. Μητσοτάκη - Αλ Σίσι και ζητά ενημέρωση στο ανώτατο δυνατό επίπεδο.

Το ΠΑΣΟΚ πρόλαβε αλλά θα ακολουθήσουν και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Οταν θα ανοίξει η Βουλή, την επόμενη εβδομάδα, μπορεί και να κατατεθεί αίτημα για προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για θέματα εξωτερικής πολιτικής στο νέο διεθνές περιβάλλον.

Α.Σ.

