Επιστολή Νικήτα στους αρχηγούς: Πάρτε θέση για την επιστολική ψήφο!

Να πάρουν θέση για την επιστολική ψήφο αναμένεται να ζητήσει ο Νικήτας Κακλαμάνης με επιστολή του στους πολιτικούς αρχηγούς.

Αφορμή το μείζον πρόβλημα που δημιουργήθηκε με την κυβερνητική μεθόδευση στην ψηφοφορία για την Προανακριτική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Την ημέρα εκείνη ψήφισαν με επιστολική ψήφο 68 βουλευτές της πλειοψηφίας, ενώ είχαν προλάβει νωρίτερα και είχαν ψηφίσει και 48 βουλευτές της αντιπολίτευσης, που -μετά τη μεθόδευση- πήραν… πίσω την ψήφο τους. Μεταξύ αυτών 7 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, 8 του ΣΥΡΙΖΑ, 6 της Νέας Αριστεράς, 9 της Ελληνικής Λύσης, 6 της Νίκης και 13 ανεξάρτητοι. Την επομένη ημέρα της πολυσυζητημένης ψηφοφορίας για την Προανακριτική και στο νομοσχέδιο της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη ψήφισαν με επιστολική ψήφο 148 βουλευτές, 73 της συμπολίτευσης (ΝΔ) και 75 της αντιπολίτευσης.

Ορθά πράττει ο πρόεδρος της Βουλής, ώστε να ξεκαθαρίσει το θέμα, ενώ ο ίδιος έχει ταχθεί υπέρ της επιστροφής στο προ κορωνοϊού καθεστώς.

ΥΓ: Να ξεκαθαριστεί και αν στην Προανακριτική, που η ψηφοφορία είναι μυστική, μπορεί κάποιος να ψηφίζει με επιστολική ψήφο, δηλαδή με… φανερή ψηφοφορία! Στον υπογράφοντα κάτι τέτοιο μοιάζει αδιανόητο, καθώς καταργείται η μυστική ψηφοφορία και συνεπώς οι βουλευτές μπορεί να ελέγχονται από τις ηγεσίες!

Β.Σκ.