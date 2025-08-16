Η Κίμπερλι ανυπομονεί να έρθει

Δυο επιδραστικοί ομογενείς που βρίσκονται κοντά της είναι ο Χρήστος Μαραφάτσος και ο Τζον Συτιλίδης.

Στέλνοντας τις ευχές της για τη γιορτή του Δεκαπενταύγουστου η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έδειξε, για μια ακόμη φορά, ότι το μυαλό της βρίσκεται στην Ελλάδα.

Μπορεί. να καθυστερεί η εγκατάστασή της στην αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα (τέλος Σεπτεμβρίου και βλέπουμε...), όμως η ίδια προετοιμάζεται και κάνει ήδη τις επαφές της.

Με μουσική υπόκρουση Πέτρου Γαϊτάνου έδειξε ότι έχει γνώση της ελληνικής κατάστασης, πέρα από τα διπλωματικά. Αν συνεχίσει έτσι, με φολκλόρ σημειωτική, η θητεία της θα προσφέρει πλούσια ύλη σε ψυχαγωγικές εκπομπές.

Δυο επιδραστικοί ομογενείς που βρίσκονται κοντά της είναι ο Χρήστος Μαραφάτσος και ο Τζον Συτιλίδης.

Α.Σ.