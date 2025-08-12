Σιωπή για τον ΔΕΔΔΗΕ

Το ΚΚΕ, ο Καραμέρος και η ...κυβέρνηση!

Το ΚΚΕ είχε το θάρρος να καταγγείλει τη σύλληψη δύο υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ για τα προβλήματα στη συντήρηση του δικτύου που, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, προκάλεσαν τις πυρκαγιές στην ανατολική Αττική. Την επόμενη μέρα αφέθηκαν ελεύθεροι αλλά στο μεταξύ δημιουργήθηκαν εντυπώσεις «ατομικής ευθύνης» για μια κατάσταση που μόνο, υποκριτικά, μπορεί να χρεωθεί σε εργαζόμενους.

Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε την ευθυκρισία (με πρωτοβουλία του βουλευτή Ανατολικής Αττικής Γ. Καραμέρου) να ζητήσει συγκεκριμένες απαντήσεις από τα υπουργεία Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, Ενέργειας & Περιβάλλοντος.

Πυρόπληκτοι καταθέτουν, μαζικά, αγωγές κατά του ΔΕΔΔΗΕ και από την πλευρά της πολιτείας καλούνται να βολευτούν με τις αποζημιώσεις.

Η κυβέρνηση σιωπά. Αλλά τα προβλήματα του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας είναι τεράστια, αποβαίνουν καταστροφικά για το περιβάλλον και τη ζωή των πολιτών, και δεν κρύβονται όση διαφήμιση και αν μοιράζει ο ΔΕΔΔΗΕ στα ΜΜΕ για να προστατευθεί.

Α.Σ.