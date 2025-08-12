Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ο Πληροφοριοδότης

Σιωπή για τον ΔΕΔΔΗΕ

Σιωπή για τον ΔΕΔΔΗΕ
Το ΚΚΕ, ο Καραμέρος και η ...κυβέρνηση!

Το ΚΚΕ είχε το θάρρος να καταγγείλει τη σύλληψη δύο υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ για τα προβλήματα στη συντήρηση του δικτύου που, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, προκάλεσαν τις πυρκαγιές στην ανατολική Αττική. Την επόμενη μέρα αφέθηκαν ελεύθεροι αλλά στο μεταξύ δημιουργήθηκαν εντυπώσεις «ατομικής ευθύνης» για μια κατάσταση που μόνο, υποκριτικά, μπορεί να χρεωθεί σε εργαζόμενους.

Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε την ευθυκρισία (με πρωτοβουλία του βουλευτή Ανατολικής Αττικής Γ. Καραμέρου) να ζητήσει συγκεκριμένες απαντήσεις από τα υπουργεία Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, Ενέργειας & Περιβάλλοντος.

Πυρόπληκτοι καταθέτουν, μαζικά, αγωγές κατά του ΔΕΔΔΗΕ και από την πλευρά της πολιτείας καλούνται να βολευτούν με τις αποζημιώσεις.

Η κυβέρνηση σιωπά. Αλλά τα προβλήματα του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας είναι τεράστια, αποβαίνουν καταστροφικά για το περιβάλλον και τη ζωή των πολιτών, και δεν κρύβονται όση διαφήμιση και αν μοιράζει ο ΔΕΔΔΗΕ στα ΜΜΕ για να προστατευθεί.

Α.Σ.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

ΕΦΚΑ: Σε ποιους θα δοθούν επιστροφές εισφορών τον Σεπτέμβριο

ΕΦΚΑ: Σε ποιους θα δοθούν επιστροφές εισφορών τον Σεπτέμβριο

Οι πιο άτυχοι παραθεριστές

Οι πιο άτυχοι παραθεριστές

Σιωπή για τον ΔΕΔΔΗΕ

Σιωπή για τον ΔΕΔΔΗΕ

Νέες τιμές για άδειες κυνηγιού: Από 10 έως 150 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία και τη διάρκεια

Νέες τιμές για άδειες κυνηγιού: Από 10 έως 150 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία και τη διάρκεια

Μακροζωΐα: Πόσα χρόνια ζουν τελικά οι Ευρωπαίοι

Μακροζωΐα: Πόσα χρόνια ζουν τελικά οι Ευρωπαίοι

Τσακωμούς στις πολυκατοικίες έφερε η πιστοποίηση των ασανσέρ - Στη μέση οι διαχειριστές

Τσακωμούς στις πολυκατοικίες έφερε η πιστοποίηση των ασανσέρ - Στη μέση οι διαχειριστές

Καρδιά: Τα 6 σημάδια που μπορεί να φανερώνουν πως δεν λειτουργεί σωστά

Καρδιά: Τα 6 σημάδια που μπορεί να φανερώνουν πως δεν λειτουργεί σωστά

Οι 5 «χρυσοί» κανόνες για να αποφύγετε την τροφική δηλητηρίαση

Οι 5 «χρυσοί» κανόνες για να αποφύγετε την τροφική δηλητηρίαση

Δροσιστική σαλάτα με παντζάρι, καρύδια και φέτα - Συνταγή

Δροσιστική σαλάτα με παντζάρι, καρύδια και φέτα - Συνταγή

Αβοκάντο: 6 σπουδαίοι λόγοι να το βάλετε στη διατροφή σας

Αβοκάντο: 6 σπουδαίοι λόγοι να το βάλετε στη διατροφή σας

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

Φωτιές στην Τουρκία σαρώνουν στο πέρασμά τους: Εκκενώσεις χιλιάδων κατοίκων (Βίντεο)

Φωτιές στην Τουρκία σαρώνουν στο πέρασμά τους: Εκκενώσεις χιλιάδων κατοίκων (Βίντεο)

Διεθνή
Φωτιά τώρα στην Ζάκυνθο

Φωτιά τώρα στην Ζάκυνθο

Ελλάδα
Εκρηκτικό καιρικό κοκτέιλ σήμερα Τρίτη: Ακόμη και 42 βαθμοί Κελσίου - Ισχυροί βοριάδες σε Αττική, Κυκλάδες

Εκρηκτικό καιρικό κοκτέιλ σήμερα Τρίτη: Ακόμη και 42 βαθμοί Κελσίου - Ισχυροί βοριάδες σε Αττική, Κυκλάδες

Ελλάδα
Φωτιά τώρα στη Βόνιτσα: Ήχησε το 112

Φωτιά τώρα στη Βόνιτσα: Ήχησε το 112

Ελλάδα

NETWORK

Τζένιφερ Λόπεζ: Τι τρώει κάθε μεσημέρι και βράδυ για να παραμένει fit και λαμπερή στα 56 της

Τζένιφερ Λόπεζ: Τι τρώει κάθε μεσημέρι και βράδυ για να παραμένει fit και λαμπερή στα 56 της

healthstat.gr
Η καλύτερη άσκηση για να χάσετε το λίπος της κοιλιάς, σύμφωνα με το British Heart Foundation

Η καλύτερη άσκηση για να χάσετε το λίπος της κοιλιάς, σύμφωνα με το British Heart Foundation

healthstat.gr
Γιάννης Τριήρης: Ο ελέφαντας στο δωμάτιο στην παγωμένη Αλάσκα

Γιάννης Τριήρης: Ο ελέφαντας στο δωμάτιο στην παγωμένη Αλάσκα

ienergeia.gr
«Τιμολόγιο Αναφοράς» Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Αύγουστο 2025

«Τιμολόγιο Αναφοράς» Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Αύγουστο 2025

ienergeia.gr
Αβοκάντο: 6 σπουδαίοι λόγοι να το βάλετε στη διατροφή σας

Αβοκάντο: 6 σπουδαίοι λόγοι να το βάλετε στη διατροφή σας

healthstat.gr
Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων σχολικών κτιρίων Δήμου Νίκαιας - Αγ.Ι. Ρέντη

Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων σχολικών κτιρίων Δήμου Νίκαιας - Αγ.Ι. Ρέντη

ienergeia.gr
Προπόνηση με αλτήρες: 5 Ασκήσεις για πόδια και γλουτούς

Προπόνηση με αλτήρες: 5 Ασκήσεις για πόδια και γλουτούς

healthstat.gr
Φαραντούρης: ΑΟΖ Ώρα μηδέν. Ελλάδα-Κύπρος να προχωρήσουν άμεσα σε χάραξη ΑΟΖ

Φαραντούρης: ΑΟΖ Ώρα μηδέν. Ελλάδα-Κύπρος να προχωρήσουν άμεσα σε χάραξη ΑΟΖ

ienergeia.gr