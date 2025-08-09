Games
Γιατί ταράσσονται που ο Αλέξης πάει σε ένα διεθνές Συνέδριο;

Γιατί ταράσσονται που ο Αλέξης πάει σε ένα διεθνές Συνέδριο; Φωτογραφία: Eurokinissi
Όλο το παρασκήνιο από την ομιλία του στο Economist.

Το ότι ο Αλέξης Τσίπρας πάει ΔΕΘ είναι ίσως λίγο υπερβολικό.

Να σας πληροφορήσουμε το παρασκήνιο.

Ο πρώην πρωθυπουργός είχε πρόσκληση να μιλήσει στο Συνέδριο του Economist τον περασμένο Ιούνιο, στο Λαγονήσι, δεν μπόρεσε όμως να ανταποκριθεί λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.

Τότε συζητήθηκε και αποφασίστηκε η συμμετοχή του στο συνέδριο της Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβρη, κάτι που οριστικοποιήθηκε το επόμενο διάστημα, συμμετοχή που ανακοινώθηκε τώρα .

Το ερώτημα είναι άλλο:

Ποιοι και και γιατί ταράσσονται που ένας πρώην πρωθυπουργός θα μιλήσει σε ένα διεθνές συνέδριο;

Συμπεράσματα προσεχώς.

Β.Σκ.

