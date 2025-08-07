Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ο Πληροφοριοδότης

Οι περιπέτειες του Κασσελάκη στη Ζάμπια

Οι περιπέτειες του Κασσελάκη στη Ζάμπια Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
Ισχύει το ακριβώς αντίθετο με αυτό που ισχύει για τη γυναίκα του Καίσαρα. Πρέπει να φαίνεσαι ακόμη και αν δεν είσαι.

Ασφαλώς και μπορεί να κάνει διακοπές στην Αφρική ένας πολιτικός αρχηγός. Το timing δεν ήταν καλό για τον πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας. Δεν είναι ωραίο να κάνει ένας επικεφαλής κόμματος αντιπολιτευτικές παρεμβάσεις από τόσο μακριά, ενώ ο σύντροφός του ανεβάζει στα social media φωτογραφίες με άγρια ζώα.

Ούτε να δίνονται πληροφορίες από συνεργάτες του για εξώδικο που έστειλε σε πρώην υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ να του επιστρέψει δανεικά 10.000 ευρώ, ενώ ακόμη δεν έχει επιστρέψει από τη Ζάμπια.

Ο πρωταθλητισμός στην πολιτική έχει κανόνες, περισσότερο αυστηρούς για τον προοδευτικό χώρο. Ενας βασικός είναι να μην απομακρύνεται ένας ηγέτης από τον πολιτισμικό μέσο όρο της κοινωνίας, ακόμη και αν αυτό χρειάζεται προσπάθεια.

Με άλλα λόγια, ισχύει το ακριβώς αντίθετο με αυτό που ισχύει για τη γυναίκα του Καίσαρα. Πρέπει να φαίνεσαι ακόμη και αν δεν είσαι.

Δεν είναι υποκρισία, είναι ενσυναίσθηση και σεβασμός στους «κάτω». Ακόμη και αν διαφέρεις πολύ από αυτούς, μην το φωνάζεις, γιατί μαζί τους είσαι ψυχικά και ιδεολογικά. Αν είσαι.

Α.Σ.

