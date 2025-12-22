Γιατί αναβλήθηκε η Πολιτική Γραμματεία- Ο φόβος να συζητηθεί το θέμα Τσίπρα, καθώς κάποιοι θέλουν να το έχουν «δίπορτο».

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις είναι αλήθεια πως έφεραν αισιοδοξία στα ηγετικά στελέχη της Κουμουνδούρου καθώς έδειξαν «να τσιμπάει» έστω και κάτι λίγα, γεγονός που απέδιδαν στη δυσαρέσκεια ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ για τον ...Εξώστη του Αλέξη Τσίπρα.

Ταυτόχρονα όμως ο Σωκράτης Φάμελλος ανέβαλε τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν προγραμματισμένη μετά τον προϋπολογισμό, καθώς αυτή δεν μπορούσε να μην συζητήσει τη στάση της Κουμουνδούρου απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Εδώ άλλωστε ξεκινούν τα πολύ δύσκολα.

Δεν αποτελεί μυστικό πως τόσο στα ανώτατα κλιμάκια της Κουμουνδούρου όσο και εντός της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας υπάρχουν στελέχη και βουλευτές που αναμένουν απλώς την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα προκειμένου να προσχωρήσουν σε αυτό. Αυτό -και φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις- ισχύει στο πολλαπλάσιο για τους οπαδούς και τους ψηφοφόρους.

Θυμάστε έναν κανονισμό στο ποδόσφαιρο που στην παράταση ήθελε όποιον έβαζε το πρώτο γκολ να κερδίζει και το παιχνίδι; Αυτό δηλαδή που ονομαζόταν «ξαφνικός θάνατος» γιατί με το που έμπαινε το γκολ ο διαιτητής σφύριζε και τη λήξη του αγώνα; Ε, με αυτόν τον «ξαφνικό θάνατο» κινδυνεύει ο ΣΥΡΙΖΑ τη στιγμή που θα ιδρύσει κόμμα ο πρώην πρόεδρός του και ουσιαστικά ιδρυτής του.

Και ούτως ή άλλως αν ένα φάντασμα πλανιέται αυτό το διάστημα πάνω από την Κουμουνδούρου είναι το φάντασμα του Αλ. Τσίπρα.

Είναι χαρακτηριστικό πως η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας που ήταν προγραμματισμένη για το τέλος της περασμένης εβδομάδας αναβλήθηκε, καθώς δεν μπορούσε να μην συζητηθεί η στάση του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και σε θέματα που απορρέουν από αυτό, αν δηλαδή υπάρχει θέμα ο ΣΥΡΙΖΑ να κινηθεί αντιπαραθετικά με τον έως πρόσφατα ιστορικό του ηγέτη. Ή αν μπορεί να υπάρξει δυνατότητα «Μικρού Συνασπισμού» Φάμελλου με Χαρίτση, αν υπάρχουν (έστω και ελάχιστα) στελέχη που προσανατολίζονται να ανταποκριθούν σε τυχόν πρόσκληση του Νίκου Ανδρουλάκη για «Δημοκρατική Συμπαράταξη» -με αντάλλαγμα μια βουλευτική έδρα ή μια κομματική θέση.

Υπάρχουν άλλωστε στελέχη που το παίζουν «δίπορτο» ή έχουν αμφισημίες -και επί αυτού η στήλη θα επανέλθει...