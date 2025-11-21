Εκλείπει η οποιαδήποτε ψευδαίσθηση ότι το Μαξίμου θα αποφασίσει διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών πολιτικών προσώπων, παρά τη νέα δικογραφία που έρχεται.

Δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία πως και με τη -μη- κατάθεση του ...Φραπέ στην Εξεταστική Επιτροπή έγινε της ...συγκαλύψεως, της αγαπημένης δηλαδή συνταγής της κυβέρνησης για κάθε σκάνδαλο που αφορά διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών πολιτικών προσώπων.

Η κοινοβουλευτική πλειοψηφία αρνήθηκε να ζητήσει η Εξεταστική Επιτροπή την βίαιη προσαγωγή του μάρτυρα ...Φραπέ, στέλνοντας την υπόθεση στον Εισαγγελέα, με αποτέλεσμα ο κατά κόσμον κ. Ξυλούρης να μην καταθέσει ποτέ στην Εξεταστική, ώστε να εκλείψει εντελώς ο κίνδυνος να ανοίξει το στόμα του και να δώσει ονόματα!

Πηγές καλά ενημερωμένες, μάλιστα, επιμένουν πως την τακτική συνδιαμόρφωσε με τον ...Φραπέ πρώην υπουργός εμπλεκόμενος στην υπόθεση, με νομικές γνώσεις, σε συνεργασία και με ανθρώπους του Μαξίμου και ανθρώπους του πρωθυπουργού στη Βουλή-όχι τον Πρόεδρό της.

Μετά από τα όσα συνέβησαν στην Εξεταστική την Πέμπτη εκλείπει η οποιαδήποτε ψευδαίσθηση ότι το Μαξίμου θα αποφασίσει διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών πολιτικών προσώπων. Προκαταρκτική δεν πρόκειται να υπάρξει, θα συμβεί μια από τα ίδια, ένα ακόμα σκάνδαλο θα συγκαλυφθεί, με την κυβέρνηση να φθείρεται, την αντιπολίτευση να μην κατορθώνει να επιτυγχάνει εξυγίανση και τη δικαιοσύνη να βλέπει την νομιμοποίησή της να πέφτει στο ναδίρ.

Και το ερώτημα -που έθεσαν εξαρχής ο υπογράφων και ο Μανόλης Όθωνας από το ΠΑΣΟΚ- να επανέρχεται: Ήταν πολιτικά ορθό η αντιπολίτευση να συμμετάσχει σε μια Εξεταστική που γνώριζε εξαρχής ότι θα ήταν παρωδία;