Κόβονται οριστικά οι γέφυρες των πρώην με τον Μητσοτάκη -ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται τα εγκαίνια της νέας πρόσοψης του ιστορικού κτιρίου του Πενταγώνου που πραγματοποιεί την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου ο υπουργός Άμυνας.

Ομιλητής θα είναι ο Νίκος Δένδιας, ενώ το παρών στην εκδήλωση αναμένεται να δώσει και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρότι η παρουσία του δεν έχει δοθεί επισήμως στην επικαιρότητα. Προφανώς για να απαλύνει τις εντυπώσεις από την στοχοποίηση του υπουργού Άμυνας με αφορμή την διαφοροποίησή του στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, αλλά και μέσω της προσπάθειας να τον εκθέσει με την ανάθεση της καθαριότητας του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη στις ...Ένοπλες Δυνάμεις!

Στην εκδήλωση, σύμφωνα με τις πληροφορίες των «Παιχνιδιών Εξουσίας», είχαν προσκληθεί και οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς, καθώς και ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, που προφανώς λόγω και των προσωπικών και πολιτικών σχέσεών τους με τον υπουργό Άμυνας δεν είχαν κανένα λόγο να μην παραστούν.

Ωστόσο, από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκδήλωση, οι δυο πρώην πρωθυπουργοί και ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ειδοποίησαν τον υπουργό Άμυνας ότι δεν θα παραστούν στην εκδήλωση, εξηγώντας του και τους λόγους. Όπερ σημαίνει ότι μετά τον Αντώνη Σαμαρά και σε μεγάλο βαθμό και τον Προκόπη Παυλόπουλο και ο Κώστας Καραμανλής αποστέλλει το μήνυμα πως δεν επιθυμεί καμία σχέση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με το ρήγμα στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος να βαθαίνει και άλλο!

Ο Ν. Δένδιας, πάντως, έχει κάνει κινητοποίηση για την επιτυχία της εκδήλωσης, με αποτέλεσμα να έχει ιδιαίτερο πολιτικό και εσωκομματικό ενδιαφέρον ποιοι βουλευτές της ΝΔ θα παραστούν και ποιοι όχι.