Τις αμέσως επόμενες ημέρες. Τι θα πει με τους ΥΠΕΞ Τουρκίας-Αιγύπτου-Λιβύης και Κύπρου. Τι γράφει το K-Report.

Να προλάβει την αμερικάνικη πρωτοβουλία για γενικότερες διευθετήσεις στην περιοχή της ΝΑ Μεσογείου επιχειρεί η Αθήνα όπως προέκυψε και από την τοποθέτηση του πρωθυπουργού στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή την περασμένη Πέμπτη.

Οι εξελίξεις μάλιστα αναμένονται ραγδαίες. Το αμέσως επόμενο διάστημα ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έχει προγραμματίσει ίσως και εντός της εβδομάδας να πραγματοποιήσει τηλεφωνήματα προς τους ομολόγους του των χωρών που η Αθήνα περιλαμβάνει στη Διάσκεψη, δηλαδή της Τουρκίας, της Αιγύπτου, της Λιβύης και της Κύπρου.

Για τα μεγάλα ερωτήματα που προκύπτουν από τη Διάσκεψη όπως και το ρόλο του συμπεθέρου του Τραμπ στις εξελίξεις τα «Παιχνίδια Εξουσίας» (ΕΔΩ) σας ενημέρωσαν χθες.

Επιπλέον ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ερωτήματα γιατί το Ισραήλ δεν συμμετέχει, αλλά και ποια... κυβέρνηση της Λιβύης θα συμμετάσχει.

Η στήλη αναδημοσιεύει και σήμερα το ρεπορτάζ από το K-Report των Κώστα Καλλίτση και Παύλου Τσίμα που κυκλοφορεί καθημερινά και με πολύ πλούσια και ενδιαφέρουσα ύλη σε συνδρομητική μορφή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τι γράφει το K-Report των Κώστα Καλλίτση και Παύλου Τσίμα

Η ιδέα για μια πολυμερή διαδικασία ρύθμισης των θαλασσίων ζωνών στην Αν. Μεσόγειο είχε διατυπωθεί πρώτη φορά το 2020 από τον τότε πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ. Τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους την διατύπωσε ο Ταγίπ Ερντογάν και τον επόμενο μήνα η Άγκυρα κατέθεσε σχετική πρόταση στον ΟΗΕ.

Τότε, η σημερινή κυβέρνηση είχε τοποθετηθεί αρνητικά. Την περασμένη Πέμπτη, ο Κ. Μητσοτάκης μιλώντας στη Βουλή έκανε μια απότομη στροφή 180 μοιρών. Σχεδιάζει –ανακοίνωσε- να απευθύνει πρόσκληση σε χώρες της Αν. Μεσογείου να καθίσουν στο τραπέζι για να καθορίσουν τις θαλάσσιες ζώνες.

Η μεταστροφή γίνεται υπό την πίεση της Ουάσιγκτον, η οποία επιθυμεί να κλείσουν οι γεωπολιτικές εκκρεμότητες που παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη δραστηριοποίηση αμερικανικών ενεργειακών κολοσσών σε θαλάσσιες έρευνες για υδρογονάνθρακες. Η ελληνική κυβέρνηση θέλει να φανεί ότι δεν σύρεται σε μια τέτοια διαπραγμάτευση αλλά, αντιθέτως, είναι επισπεύδουσα.

Ωστόσο, η αιφνίδια μεταστροφή συνοδεύεται από εύλογα ερωτήματα για την ετοιμότητα της Αθήνας να διαχειριστεί μια τόσο απαιτητική διαπραγμάτευση. Τεχνικά, δεν υπάρχει κάποια σοβαρή προετοιμασία. Πολιτικά, η κυβερνητική ηγεσία φαίνεται να λειτουργεί όλο και πιο συχνά με βραχύ ορίζοντα, υπό το άγχος των εκλογών, την πίεση των δημοσκοπήσεων, το φόβο της εσωκομματικής της αμφισβήτησης και μέλημα την εξουδετέρωσή της. Είναι αυτά, ακριβώς, που δεν χρειαζόμαστε.

Απ’ την άλλη, είναι σε έλλειψη αρκετά από εκείνα που χρειαζόμαστε: Τέτοιας σημασίας αλλαγές στην εξωτερική πολιτική προϋποθέτουν ορισμένη εθνική συνεννόηση και τις ευρύτερες δυνατές συναινέσεις. Αυτό που επικρατεί, ωστόσο, είναι ένα ιδιαίτερα τοξικό πολιτικό κλίμα, με πρώτη ευθύνη της κυβέρνησης που καταφεύγει σε υψηλούς τόνους και τεχνάσματα για να συσπειρώσει το εκλογικό της ακροατήριο. Έτσι θα πάμε;..

Μένοντας στο πεδίο της διπλωματίας, εξελίξεις αναμένονται αυτή την βδομάδα στο θέμα της ευρωπαϊκής άμυνας και του προγράμματος SAFE.

Χ. Φιντάν: Αύριο το θέμα θα συζητηθεί στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο, στο οποίο θα συμμετέχει και ο Χ. Φιντάν, ο οποίος δήλωσε ότι θα συζητήσει το θέμα με τον Γ. Γεραπετρίτη. Νωρίτερα ο Χ. Φιντάν αναφερόμενος στην Ελλάδα είπε ότι «ευδοκιμεί το αντιτουρκικό αίσθημα».

Σύνοδος Κορυφής: Το όλο θέμα της ευρωπαϊκής άμυνας θα συζητηθεί στη Σύνοδο Κορυφής, την Πέμπτη, όπου αναμένεται πολλές χώρες να ασκήσουν πιέσεις για την συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE.

Βερολίνο-Άγκυρα: Σε αυτή την γραμμή κινήθηκε και ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών στην επίσκεψή του στην Τουρκία. Με σειρά συνεντεύξεις και δηλώσεις υποστήριξε την συμμετοχή της στο SAFE, και χθες επιχείρησε να το ισορροπήσει, δηλώνοντας «θέλουμε η Τουρκία να συμμετάσχει στο πρόγραμμα SAFE και για αυτό πρέπει να γίνουν κάποια βήματα»....