Τα μεγάλα ψάρια ...ξέφυγαν, αφού όλα είναι νομότυπα!

Η Βουλή προχώρησε σε επιβολή προστίμων σε έξι κόμματα και πολιτικούς σχηματισμούς, έπειτα από τον έλεγχο των οικονομικών τους για το 2023. Η απόφαση, που φέρει την υπογραφή του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ και έρχεται να ρίξει φως σε σοβαρές παραβάσεις που εντόπισε η Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

Στο «στόχαστρο» βρέθηκε πρώτο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ), το οποίο φέρεται να εισέπραξε περισσότερα από 3,8 εκατομμύρια ευρώ από συνδρομές και εισφορές χωρίς να τηρήσει τους όρους που ορίζει η νομοθεσία. Επιπλέον, ποσό σχεδόν 300.000 ευρώ από δωρεές και κληρονομιές δεν δημοσιοποιήθηκε όπως έπρεπε. Το πρόστιμο που του επιβλήθηκε ανέρχεται σε 18.829 ευρώ.

Ακόμη πιο σκληρή ήταν η απόφαση για τον Πολιτιστικό Οργανισμό Καλλιτεχνών Ελλάδος (Π.Ο.Κ.Ε.), στον οποίο καταλογίστηκαν παρατυπίες σε όλα τα έσοδα και τις δαπάνες του. Συνολικά, 499.000 ευρώ καταγράφηκαν ως συνδρομές και εισφορές χωρίς να πληρούνται οι κανόνες, ενώ 456.000 ευρώ ξοδεύτηκαν εκτός τραπεζικού συστήματος. Οι ελεγκτές μάλιστα δήλωσαν αδυναμία να εκφέρουν άποψη λόγω ελλιπών στοιχείων. Το πρόστιμο φτάνει τις 10.000 ευρώ.

Μικρότερο, αλλά ενδεικτικό της αυστηρότητας της Επιτροπής, ήταν το πρόστιμο των 300 ευρώ στους Πράσινους, που έλαβαν 1.000 ευρώ από νομικό πρόσωπο – κάτι που απαγορεύεται ρητά.

Τέλος, τα κόμματα Εθνική Δημιουργία, Οικολόγοι Πράσινοι και Λαϊκός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή δεν κατέθεσαν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, με αποτέλεσμα να τους επιβληθεί σε όλους ισόποσο πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Η Βουλή ξεκαθαρίζει ότι τα πρόστιμα θα εισπραχθούν με βάση τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος, ενώ τα κόμματα διατηρούν δικαίωμα ένδικης προσφυγής.