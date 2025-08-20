Games
Συμβούλιο αρχηγών και αλλαγή εξωτερικής πολιτικής ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει κάνει καν παρέμβαση- Ο πρωθυπουργός οδήγησε τη χώρα σε τραγικά αδιέξοδα- Μέρος της αντιπολίτευσης βρίσκεται διακοπές ή δείχνει ...να μην καταλαβαίνει!- Συγγνώμη από όσους «τσουβαλιάζουμε» και αδικούμε!

Είναι να απορείς με την κυβέρνηση -πρωτίστως- αλλά και με το μεγαλύτερο μέρος της αντιπολίτευσης σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή για το μέλλον της ανθρωπότητας, της Ευρώπης και φυσικά της ίδιας μας τη χώρας:

-Ο πρωθυπουργός τόσο στο μέτωπο της Ουκρανίας όσο και στο Παλαιστινιακό έχει οδηγήσει τη χώρα σε τραγικά αδιέξοδα, αλλά, από όποια πλευρά και αν το δει κανείς, και στην πλευρά των ηττημένων. Είναι χαρακτηριστικό πως δεν διαθέτει καμία γέφυρα με τον Ντ. Τραμπ, έχει απέναντί του τον Βλ. Πούτιν, ενώ (όπως θα διαβάσετε και στο ρεπορτάζ της Αγγελικής Σπανού) τον «πουλάει» και ο Εμ. Μακρόν τον οποίο «χρυσοπληρώσαμε» με την αγορά των γαλλικών όπλων! Ακόμα και αν γνώμονάς του ήταν -όπως βαυκαλίζονται ή αποπροσανατολίζουν κάποιοι- ο ανταγωνισμός με την Άγκυρα, εν αντιθέσει με τον Έλληνα πρωθυπουργό ο Ταγίπ Ερντογάν είναι αυτός που συνομιλεί με όλους τους παραπάνω ηγέτες και ο οποίος αναβαθμίζει το ρόλο της χώρας του.

-Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει κάνει την παραμικρή ουσιαστική τοποθέτηση, μοιάζοντας να ...απέχει από τις εξελίξεις. Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός έχει δηλώσει πως επέλεξε να μην προτείνει εκ νέου την Κατερίνα Σακελλαροπούλου για το ανώτατο πολιτειακό αξίωμα γιατί ο κόσμος εισέρχεται σε μια δύσκολη εποχή και η χώρα χρειάζεται στην προεδρία της Δημοκρατίας ένα πιο πολιτικό πρόσωπο. Η εκλογή του Κωνσταντίνου Τασούλα μόνο από τη Νέα Δημοκρατία υπονόμευσε την απήχησή του, αν και ο ίδιος -και χωρίς σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το θεσμικό του ρόλο- δεν μπορεί να παραμείνει σε αφωνία. Σε ιδιαίτερα κρίσιμες στιγμές ο ανώτατος πολιτειακός άρχοντας πρέπει να είναι πρόεδρος όλων των Ελλήνων και όλων των κομμάτων. Επειδή πιστεύουμε ότι διαθέτει την προσωπικότητα και τη βούληση, θέλουμε και να πιστεύουμε ότι σύντομα θα βρει και τα «πατήματά» του.

-Η αντιπολίτευση, στο μεγαλύτερο μέρος της, εξακολουθεί να εκπλήττει αρνητικά. Σχεδόν απούσα στα όσα συμβαίνουν, είτε γιατί κάποιοι αρχηγοί το παρατράβηξαν με τις διακοπές τους, είτε κάποιοι άλλοι (δείχνουν πως) δεν καταλαβαίνουν! Είναι χαρακτηριστικό πως κανένας αρχηγός της αντιπολίτευσης δεν έχει καν ζητήσει συνάντηση με τον ίδιο τον πρωθυπουργό να ενημερωθεί για τις εξελίξεις και να καταθέσει τις απόψεις του! Περιορίζονται (και δείχνουν να λένε και ευχαριστώ) που το Μαξίμου κάποια φορά τους στέλνει για ενημέρωση τον υπουργό Εξωτερικών! Στο προηγούμενο Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής ο υπουργός δεν τους ενημέρωσε για την τελευταία πρόκληση της Λιβύης, την οποία κρατούσαν ...μυστική -και ουδένα κόμμα διαμαρτυρήθηκε!

-Συμβούλιο πολιτικών αρχηγών υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη διαμόρφωση κοινής εξωτερικής πολιτικής δεν ζητάει κανείς! Δεν ξέρουμε αν θα είναι χρήσιμο και αν θα έχει αποτελέσματα, αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Ας γινόταν το αίτημα και ας το απέρριπτε ο πρωθυπουργός, έστω και για να διευκολυνθεί μια συζήτηση. Σήμερα άλλωστε η εξωτερική πολιτική της χώρας αποτελεί «ενός ανδρός αρχή», έστω και με τις διαφωνίες του υπουργού Άμυνας και δυο πρώην πρωθυπουργών του κόμματός του!

Σε κάθε περίπτωση, η χώρα χρειάζεται αλλαγή εξωτερικής πολιτικής ΕΔΩ και ΤΩΡΑ!

ΥΓ: Να ζητήσουμε συγγνώμη από κόμματα της αντιπολίτευσης που ...τσουβαλιάσαμε -και που όλοι ξέρουν ποια είναι!

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Για πόσο χρόνο μπορείς να μιλήσεις σήμερα με μια τηλεκάρτα

Τι ώρα θα ρίξει καταιγίδες στην Αθήνα σήμερα, ραγδαία αλλαγή του καιρού

Ποιες φορολογικές υποθέσεις παραγράφονται στο τέλος του 2025

Αυτά είναι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ: Έκπληξη με το επίδομα 250 ευρώ σε συνταξιούχους

ΔΕΘ 2025: Υποσχέσεις ελαφρύνσεων την ώρα που η ακρίβεια «φουσκώνει» ασταμάτητα τα φορολογικά έσοδα

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ και οι «φουσκωμένες» επιστροφές

Τι αποκαλύπτει η μυρωδιά του σώματός μας για την υγεία μας

Τα 4 καλύτερα κατεψυγμένα λαχανικά για ρύθμιση του σακχάρου

Τα μεσογειακά βότανα που έχουν ισχυρές θεραπευτικές ιδιότητες

Μπορεί το κλιματιστικό να σας αρρωστήσει; Όσα εξηγεί μικροβιολόγος

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

