Tο British Council προσφέρει τα προγράμματα εκμάθησης αγγλικής γλώσσας για παιδιά και εφήβους στη Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου στην Παλλήνη Αττικής.

Το British Council, ο διεθνής οργανισμός του Ηνωμένου Βασιλείου για τον πολιτισμό και την εκπαίδευση, ενισχύει την εκπαιδευτική του παρουσία στην Αθήνα για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, εγκαινιάζοντας νέα συνεργασία με τη Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου. Το νέο εκπαιδευτικό κέντρο, στην οδό Νικολάου Μιλήση 3, 153 51, στην Παλλήνη, φέρνει τα προγράμματα αγγλικής γλώσσας του British Council πιο κοντά σε οικογένειες της Παλλήνης και της ευρύτερης Ανατολικής Αττικής, διευκολύνοντας την πρόσβαση μαθητών από τα ανατολικά προάστια της Αθήνας.

Με την προσθήκη της νέας αυτής εκπαιδευτικής δομής στο δίκτυο των τεσσάρων ιδιόκτητων και συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών του κέντρων, το British Council διευρύνει την πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας προγράμματα εκμάθησης αγγλικών, τα οποία κάθε χρόνο παρακολουθούν περισσότεροι από 1.000 μαθητές, παιδιά, έφηβοι και ενήλικες, σε όλη την Ελλάδα.

Η Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου είναι ένα καταξιωμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα, με μακρά ιστορία και ισχυρή παράδοση στην παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης, προσφέροντας το κατάλληλο έδαφος ιδανικής συνεργασίας για την υλοποίηση των προγραμμάτων αγγλικής γλώσσας του British Council.

Η νέα αυτή εκπαιδευτική πρωτοβουλία επιβεβαιώνει τη δέσμευση του British Council να φέρνει την εκμάθηση αγγλικών πιο κοντά στις οικογένειες σε όλη την Ελλάδα, διευρύνοντας την εκπαιδευτική του παρουσία μέσα από συνεργασίες με καταξιωμένους εκπαιδευτικούς φορείς, ως ανταπόκριση στην αυξανόμενη ζήτηση για ποιοτική εκμάθηση αγγλικών στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.

«Μέσα από αυτή τη συνεργασία συνδέουμε την τεχνογνωσία του British Council στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας με την εμπειρία και τη βαθιά γνώση της τοπικής κοινωνίας που διαθέτει ένα καταξιωμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Έτσι, δημιουργούμε νέες ευκαιρίες για τους μαθητές να καλλιεργήσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την αυτοπεποίθηση που θα τους βοηθήσουν να διαμορφώσουν το μέλλον τους», δηλώνει ο Parry Cliff, Teaching Operations Manager του British Council στην Ελλάδα.

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Το νέο κέντρο θα προσφέρει τα προγράμματα αγγλικής γλώσσας του British Council σε παιδιά και εφήβους, με την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτικών, και παράλληλα, θα δώσει την ευκαιρία στους μαθητές να συμμετέχουν στα δημοφιλή προγράμματα Saturday Creative School και Summer School, που συνδυάζουν την εκμάθηση αγγλικών με τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής.