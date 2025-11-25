Μια συζήτηση για τις υποδομές, τα δεδομένα και τις συνέργειες που διαμορφώνουν το μέλλον της ΤΝ στην Ελλάδα.

Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Γλωσσικών Δεδομένων και το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά διοργανώνουν μία συνάντηση εμπειρογνωμόνων από την ελληνική βιομηχανία, τη δημόσια διοίκηση και την ερευνητική κοινότητα. Στόχος της εκδήλωσης είναι να αναδειχθεί η σημασία των γλωσσικών δεδομένων για την ανάπτυξη Γλωσσικών Τεχνολογιών και υπηρεσιών βασισμένων στην Τεχνητή Νοημοσύνη για τα Ελληνικά. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου, ΤΚ: 176 71, Καλλιθέα).

γλώσσα. Οι Κοινοί Ευρωπαϊκοί Χώροι Δεδομένων είναι πρωτοβουλίες της ΕΕ για τη δημιουργία ενός ενιαίου, διαλειτουργικού οικοσυστήματος δεδομένων, ώστε αυτά να διαμοιράζονται με ασφάλεια και αξιοπιστία σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι Χώροι Δεδομένων είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε να επιτρέπουν σε επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς και ιδιώτες να ελέγχουν πλήρως τα δεδομένα τους, ενθαρρύνοντας έτσι μια ανταγωνιστική οικονομία δεδομένων και την καινοτομία. Υλοποιώντας την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Δεδομένα , η ΕΕ υποστηρίζει επί του παρόντος την ανάπτυξη Χώρων Δεδομένων σε στρατηγικούς τομείς, μεταξύ των οποίων η υγεία, η κινητικότητα, η ενέργεια, η πολιτιστική κληρονομιά και η

Σε αυτό το πλαίσιο ξεκίνησε, από τις αρχές του 2023, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Γλωσσικών Δεδομένων (European Language Data Space – LDS). Σε μια πολύγλωσση Ευρώπη όπου οι Γλωσσικές Τεχνολογίες και οι εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης διαδραματίζουν ολοένα και πιο καθοριστικό ρόλο, το LDS αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τα διαθέσιμα ποιοτικά γλωσσικά δεδομένα μέσω μιας αξιόπιστης, ασφαλούς και αποτελεσματικής αγοράς δεδομένων για τον διαμοιρασμό γλωσσικών πόρων.

Μέσα από μια σειρά ημερίδων σε όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης, η κοινοπραξία του LDS και η ΕΕ επιθυμούν να ενημερώσουν τις επιχειρήσεις, τις ερευνητικές ομάδες και τις δημόσιες διοικήσεις για το νέο αυτό οικοσύστηματα διαμοιρασμού και διακυβέρνησης δεδομένων. Η ημερίδα του LDS στην Ελλάδα θα εστιάσει στις ανάγκες των ελληνικών φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα — είτε πρόκειται για παρόχους είτε για χρήστες γλωσσικών δεδομένων. Έμφαση θα δοθεί τόσο στις τεχνικές όσο και στις στρατηγικές πτυχές της κοινοχρησίας και εμπορικής αξιοποίησης των δεδομένων με σκοπό την τεχνολογική πρόοδο. Θα παρουσιαστούν, επίσης, παράλληλες πρωτοβουλίες και έργα, εθνικά και ευρωπαϊκά, που επιταχύνουν την ανάπτυξη της ΤΝ στην Ελλάδα, με ειδική θεματική αφιερωμένη στον Φάρο, το Ελληνικό Εργοστάσιο ΤΝ, ώστε να διερευνηθούν οι συνέργειες και συμπληρωματικότητες των δύο δράσεων.

Η ημερίδα απευθύνεται σε κατόχους και παρόχους δεδομένων, οργανισμούς που αναπτύσσουν λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης και Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα για τα Ελληνικά, καθώς και σε στελέχη της δημόσιας διοίκησης και χάραξης πολιτικής.

Την ημερίδα θα τιμήσουν με την παρουσία τους, με τοποθετήσεις και συμμετοχή στις συζητήσεις ο Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην Προεδρία της Ελληνικής Κυβέρνησης, κύριος Γιάννης Μαστρογεωργίου και ο Ειδικός Γραμματέας Τεχνητής Νοημοσύνης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, κύριος Βασίλης Καρκατζούνης.

