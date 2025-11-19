Το πιστοποιητικό φέρει την υπογραφή του Πανεπιστημίου Πατρών και παρέχει ακαδημαϊκή εγκυρότητα και επαγγελματική αναγνώριση τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Μια νέα, πανελλαδική δράση μεγάλης κλίμακας, με στόχο να εκπαιδεύσει και να πιστοποιήσει 100.000 πολίτες από όλη την Ελλάδα στo ChatGPT, ξεκινά αρχές Δεκέμβριου με την ονομασία «ChatGPT Master».

Πρόκειται για μια εκπαιδευτική πρωτοβουλία του golearn σε συνεργασία ΕΚΕΚ ΑΘΗΝΑ το οποίο μαζί με το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι ο μεγαλύτερος φορέας επιμόρφωσης με Πιστοποιητικά A.I. στην Ελλάδα

Από το 2023, οι δύο φορείς έχουν εκπαιδεύσει δεκάδες χιλιάδες επαγγελματίες, προσφέροντας εξ αποστάσεως προγράμματα με πρακτικό περιεχόμενο και ακαδημαϊκή πιστοποίηση σε δεκάδες εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα ChatGPT Master

Το πρόγραμμα ξεκινά με σύνθημα ChatGPT για Όλους στις 8 Δεκεμβρίου. Είναι εξ αποστάσεως, ασύγχρονο και έχει διάρκεια 50 ωρών. Απευθύνεται σε κάθε πολίτη που επιθυμεί να γνωρίσει και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης, χωρίς να απαιτούνται προηγούμενες τεχνικές γνώσεις.

Ενδεικτικά περιλαμβάνει:

Δημιουργία περιεχομένου και σωστή χρήση prompt στο ChatGPT

Αναζήτηση και επεξεργασία πληροφοριών

Εφαρμογές οπτικής παραγωγής (DALL-E, Sora)

Οργάνωση εργασιών με AI εργαλεία

Παρουσιάσεις, περιλήψεις, ψηφιακοί βοηθοί

Δημιουργία A.I. Agents

Πρακτικά σενάρια και καθημερινή αξιοποίηση των εργαλείων

Χιλιάδες Υποτροφίες για το 1ο Ενιαίο Πανεπιστημιακό Πιστοποιητικό AI

Το «ChatGPT MASTER» δεν είναι απλώς ένα ακόμα διαδικτυακό σεμινάριο. Λειτουργεί ως προπαρασκευαστικό πρόγραμμα και ταυτόχρονα προσφέρει υποτροφία, για το επερχόμενο 1ο Ενιαίο Πανεπιστημιακό Πιστοποιητικό στην Ελλάδα του Παν.Πατρών που καλύπτει τις κορυφαίες AI εφαρμογές διεθνώς:

ChatGPT (OpenAI)

Google Gemini

Microsoft Copilot

Google NotebookLM

Το πιστοποιητικό φέρει την υπογραφή του Πανεπιστημίου Πατρών και παρέχει ακαδημαϊκή εγκυρότητα και επαγγελματική αναγνώριση τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Η δράση είναι ανοιχτή για όλους: εργαζόμενους, ανέργους, ελεύθερους επαγγελματίες, φοιτητές, εκπαιδευτικούς και κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να αποκτήσει δεξιότητες Τεχνητής Νοημοσύνης, ανεξαρτήτως επαγγέλματος ή εμπειρίας.

Με το τέλος του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στο ενιαίο Πανεπιστημιακό Πιστοποιητικό με σημαντική έκπτωση διδάκτρων, κάνοντας χρήση της υποτροφίας που τους παρέχεται μέσω του "ChatGPT ΜASTER".

Προθεσμία αιτήσεων και επιπλέον επιλογές

Οι αιτήσεις συμμετοχής είναι ανοιχτές έως τις 24 Νοεμβρίου.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος παρέχει πρόσβαση με έκπτωση και σε άλλα εξ αποστάσεως πιστοποιημένα προγράμματα του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως: