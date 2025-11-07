Η κατάσταση της υγείας της 15χρονη εξελίσσεται ικανοποιητικά.

Συναγερμός σήμανε νωρίς το μεσημέρι σε σχολείο της Θεσσαλονίκης, όταν μια 15χρονη μαθήτρια παρουσίασε αλλεργική αντίδραση μετά από κατανάλωση φαρμάκου.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα ένα συμβατικό ασθενοφόρο και η Κινητή Μονάδα του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης με γιατρό, προκειμένου να παρέχουν άμεση βοήθεια σύμφωνα με το parallaximag.gr.

Η μαθήτρια αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα και μεταφέρθηκε αιμοδυναμικά σταθερή στο εφημερεύον νοσοκομείο της πόλης.

Στο σχολείο υπήρχε σχολική νοσηλεύτρια που ενημέρωσε άμεσα για το περιστατικό και κινητοποίησε όλο το προσωπικό.

