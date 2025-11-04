Η επίσημη ανακοίνωση του Δήμου Ηλιούπολης για την αναστολή λειτουργίας 6 σχολείων λόγω διακοπής νερού την Τρίτη 4/11.

Κλειστά θα παραμείνουν την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, έξι σχολεία στην Ηλιούπολη, εξαιτίας εκτεταμένης βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου με γνώμονα την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των μαθητών και του προσωπικού, αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας των εξής σχολείων:

8ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης

17ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης

2ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης

8ο Νηπιαγωγείο Ηλιούπολης

21ο Νηπιαγωγείο Ηλιούπολης

Ι’ Παράρτημα Αγωγής

Όπως τονίζεται από πλευράς Δήμου οι σχολικές μονάδες θα επαναλειτουργήσουν μόλις αποκατασταθεί πλήρως η υδροδότηση. «Με γνώμονα την προστασία της Υγείας και της Ασφάλειας των μαθητών/τριών, αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας του 8ου και 17ου Δημοτικού Σχολείου, του 2ου Γυμνάσιου, του 8ου και 21ου Νηπιαγωγείου και του Ι’ Παραρτήματος Αγωγής για την Τρίτη 4/11/2025 και μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη του δικτύου από την ΕΥΔΑΠ, λόγω βλάβης στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ, διακοπής υδροδότησης αλλά και της ανάγκης πραγματοποίησης εκτάκτων και επειγουσών εργασιών από την ΕΥΔΑΠ για την αποκατάσταση αυτής. Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση με την εξέλιξη της αποκατάστασης της βλάβης» καταλήγει η ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ηλιούπολης

