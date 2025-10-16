Το Opening Event θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025, στις 17:30, στο Κτήριο ΚΕΔΕΑ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στην Πανεπιστημιούπολη.

Μετά την εντυπωσιακή επιτυχία του Opening Event του Global Student Entrepreneur Awards (GSEA) στην Αθήνα, που σημείωσε ρεκόρ συμμετοχών και προσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον από τη φοιτητική και επιχειρηματική κοινότητα, η διοργάνωση συνεχίζεται με δυναμική παρουσία στη Θεσσαλονίκη.

Το Opening Event θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025, στις 17:30, στο Κτήριο ΚΕΔΕΑ (Αμφιθέατρο 1) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στην Πανεπιστημιούπολη.

Σε ένα δυναμικό event γεμάτο έμπνευση, ιδέες και networking, φοιτητές, καθηγητές και startuppers θα συναντηθούν για να μοιραστούν γνώσεις, εμπειρίες και το πάθος τους για την επιχειρηματικότητα, μέσα από παρουσιάσεις, panel discussions και success stories.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αντλήσουν έμπνευση από φοιτητές που δημιούργησαν και ανέπτυξαν τις δικές τους επιχειρήσεις, να έρθουν σε επαφή με άτομα που μοιράζονται το ίδιο πάθος για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, καθώς και να λάβουν καθοδήγηση από έμπειρους μέντορες και επαγγελματίες του χώρου. Παράλληλα, θα λάβουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον φετινό διαγωνισμό GSEA και τις ευκαιρίες που μπορεί να τους προσφέρει.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν, ωστόσο οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους πραγματοποιώντας κράτηση μέσω του συνδέσμου https://luma.com/kt9tnvdu.

Για επιπλέον πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .