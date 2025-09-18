Οι προσληφθέντες αναπληρωτές οφείλουν να παρουσιαστούν από 19/09/2025 έως και 24/09 /2025.

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τα Πρότυπα Εκκλήσιαστικά Σχολεία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση ανακοινώθηκε η πρόσληψη εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ01 (για το μάθημα της εικονογραφίας), ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.04, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ79.01/ΤΕ16, ΠΕ86, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, από τον ενιαίο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, σε σχολεία αρμοδιότητας Διεύθυνσης

Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων για το διδακτικό έτος 2025-2026.

Οι προσληφθέντες/προσληφθείσες οφείλουν να παρουσιαστούν στο προαναφερθέν Πρότυπο Εκκλησιαστικό Σχολείο καθώς και στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από 19/09/2025 έως και 24/09 /2025, και να προσφέρουν υπηρεσία μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2025-2026.

Δείτε τα ονόματα εδώ