Live η εκδήλωση «AI in Schools: Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπαίνει στην εκπαίδευση» με ομιλία Μητσοτάκη

Δείτε LIVE την εκδήλωση για την παρουσίαση της ένταξης της τεχνητής νοημοσύνης στα σχολεία.

Το Υπουργείο Παιδείας διοργανώνει την εκδήλωση «AI in Schools: Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση» εστιάζοντας στην αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στα σχολεία όπου παρουσία

του Κυριάκου Μητσοτάκη θα γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις από την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

Η ένταξη της τεχνητής νοημοσύνης στο εκπαιδευτικό σύστημα είχε προαναγγελθεί επί ημερών Κυριάκου Πιερρακάκη και όπως όλα δείχνουν έφτασε η ώρα τα σχέδια και το όραμα να πάρουν σάρκα και οστά. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο και συνάμα καινοτόμο εγχείρημα το οποίο προωθείται με την αμέριστη στήριξη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής με απώτερο στόχο να εμπλουτιστεί η εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και να δοθεί στους μαθητές η δυνατότητα να αλληλεπιδρούν υπεύθυνα με την τεχνολογία που θα καθορίσει τον κόσμο τους. Τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαίδευση τόσο για την ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου από εκπαιδευτικούς (εποπτικοποίηση μαθήματος, φύλλα εργασίας, αξιολογήσεις) όσο και ως εργαλεία μάθησης από τους μαθητές και τις μαθήτριες (παραγωγή γραπτού λόγου, εξατομικευμένη εργασία κ.ά.)

Η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με τεχνολογικό κολοσσό Open AI και Την υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση που υλοποιεί σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής μια σειρά από εκπαιδευτικά εργαστήρια, στοχεύοντας στη γνώση, την κατανόηση και τη χρήση των αλγοριθμικών τεχνολογιών, δεδομένων και λογισμικών, βάζοντας στο επίκεντρο τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, ανεξάρτητα από το επίπεδο των τεχνολογικών τους γνώσεων.

