Πάντειο: Αποχωρεί από το EUROCRIM 2025 λόγω συμμετοχής Ισραηλινών πανεπιστημιακών

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί από τις 3 έως τις 6 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα.

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από το 24ο Συνέδριο Εγκληματολογίας (EUROCRIM 2025), λόγω συμμετοχής Ισραηλινών πανεπιστημιακών.

Η απόφαση ελήφθη κυρίως λόγω της συμμετοχής του Πανεπιστημίου Ariel το οποίο κατηγορείται ότι παρέχει υποτροφίες και διευκολύνσεις σε στρατιώτες που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις στη Γάζα.

Το Πανεπιστήμιο Ariel παρουσιάζεται ως πανεπιστήμιο του Ισραήλ, αλλά δεν βρίσκεται στα διεθνώς αναγνωρισμένα εδάφη του.

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο, σε ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι «στο πλαίσιο των δραματικών εξελίξεων ως προς τη διεθνή συγκυρία, η Σύγκλητος αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, να ανακαλέσει την αιγίδα του Παντείου Πανεπιστημίου από το συνέδριο EUROCRIM 2025.

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών έχει μια μακρά ιστορία στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην καταπολέμηση του ρατσισμού και του φασισμού και στην καλλιέργεια του ακαδημαϊκού ήθους. Δεν επιθυμεί συνεπώς τη σύμπραξη και τη συνεργασία με θεσμούς που άμεσα η έμμεσα νομιμοποιούν πολιτικές που στην παρούσα συγκυρία στηρίζουν εγκλήματα πολέμου».

Επίσης, το διεθνές Κίνημα BDS καλεί την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Εγκληματολογίας να ακυρώσει τις συμμετοχές «ακαδημαϊκών» από το Πανεπιστήμιο Ariel στο Συνέδριο.