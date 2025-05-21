Πανελλήνιες 2025 ΕΠΑΛ: Η λίστα με τα μαθήματα ανά ειδικότητα και τομέα, οι ημερομηνίες εξέτασης

Η αυλαία των Πανελληνίων 2025 για τα ΕΠΑΛ «σηκώνεται» το Σάββατο 31 Μαίου με τους μαθητές να εξετάζονται στα Νέα Ελληνικά ενώ θα δώσουν το τελευταίο μάθημα στις 16 Ιουνίου. Στις 14 Ιουνίου θα ξεκινήσουν τα ειδικά μαθήματα, με πρώτη εξέταση στα Ισπανικά.
Το πρόγραμμα των Πανελληνίων 2025 για τα ΕΠΑΛ - Οι ημερομηνίες ανά μάθημα
- Νέα Ελληνικά: Σάββατο 31 Μαΐου
- Μαθηματικά (Άλγεβρα): Τρίτη 3 Ιουνίου
- Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ, ΑΟΘ, Δίκτυα Υπολογιστών, Αρχές Βιολογικής Γεωργίας: Πέμπτη 5 Ιουνίου
- Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Ναυτικό Δίκαιο, Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης: Σάββατο 7 Ιουνίου
- Υγιεινή, Προγραμματισμός Υπολογιστών, ΑΟΔ, Στοιχεία Μηχανών: Τρίτη 10 Ιουνίου
- Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα ΙΙ, Ναυτικές Μηχανές: Πέμπτη 12 Ιουνίου
- Τεχνολογία Υλικών, Οικοδομική, ΜΕΚ ΙΙ, Ψηφιακά Συστήματα: Παρασκευή 13 Ιουνίου
- Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού, Κινητήρες Αεροσκαφών, Σχεδιασμός Κεντρικών Θερμάνσεων: Δευτέρα 16 Ιουνίου
H ώρα έναρξης των εξετάσεων έχει οριστεί στις 08:30 π.μ, ενώ το Αρχιτεκτονικό Σχέδιο διαρκεί τέσσερις ώρες.
Πανελλήνιες 2025: Τα μαθήματα ανά τομέα και ειδικότητα για τα ΕΠΑΛ
Σύμφωνα με σχετικό ΦΕΚ που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας καθορίζονται τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ και ΠΕΠΑΛ στο πλαίσιο των Πανελληνίων 2025.
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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
|Α/Α
|ΤΟΜΕΑΣ
|ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
|ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1
|ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2
|1
|ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ
|ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
|ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΛΓΕΒΡΑ)
|ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
|Α/Α
|ΤΟΜΕΑΣ
|ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
|ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 1
|ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 2
|
1
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ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
|ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ
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ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
|ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
|ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
|ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
|ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
|ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
|ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
|ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
|ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
|ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
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2
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ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
|ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
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ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
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ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
|ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
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ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
|ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
|ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
|ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
|ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
|ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
|ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
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3
|ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
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ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
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ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
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4
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ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
|ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
|ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
|ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
|ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
|ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
|ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
|ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ
|ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
|ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
|ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
|ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
|ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
|ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ
|ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
|ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
|ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
|ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
|ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
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5
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ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
|ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
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ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
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ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
|ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
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ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 2
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
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6
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ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
|ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
|ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ
|ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ
|ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
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ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
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ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
|ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ
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7
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ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (μόνον
για υποψηφίους ΕΠΑΛ ΚΑΙ ΠΕΠΑΛ)
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ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
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ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
|ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
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ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
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ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ
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ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
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8
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
|ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
|ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
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ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
|ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ
|ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
|
ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
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9
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ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣΕΥΕΞΙΑΣ
|ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
|ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
|ΥΓΙΕΙΝΗ
|ΒΟΗΘΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
|ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
|
ΥΓΙΕΙΝΗ
|ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
|ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
|ΥΓΙΕΙΝΗ
|ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
|ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
|
ΥΓΙΕΙΝΗ
|ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
|ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
|ΥΓΙΕΙΝΗ
|ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ
|ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
|ΥΓΙΕΙΝΗ
|ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ
|ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
|ΥΓΙΕΙΝΗ
|ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
|ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
|ΥΓΙΕΙΝΗ
|ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
|ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
|ΥΓΙΕΙΝΗ
Δείτε εδώ αναλυτικά τα μαθήματα στο ΦΕΚ.