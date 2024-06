Το Συμπόσιο-«θεσμός» πραγματοποιείται για 9η συνεχόμενη χρονιά από το Κολλέγιο, δίνοντας βήμα στους φοιτητές του να παρουσιάσουν τις πρωτοπόρες ιδέες τους.

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο διοργάνωσε, για 9η χρονιά, το Συμπόσιο Έρευνας και Καινοτομίας Φοιτητών (Σ.Ε.Κ.Φ.) με θέμα «Έρευνα-Καινοτομία-Επιχειρηματικότητα: Ο ρόλος των Πανεπιστημίων στο οικοσύστημα καινοτομίας».

Όπως κάθε χρόνο, ο δημοφιλής θεσμός, που πραγματοποιήθηκε στο Campus Θεσσαλονίκης (και μεταδόθηκε σε όλα τα Campuses του Κολλεγίου και στο ευρύτερο κοινό μέσω live streaming), υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έδωσε την ευκαιρία σε φοιτητές/τριες και αποφοίτους του Κολλεγίου να παρουσιάσουν ερευνητικά έργα και καινοτόμες ιδέες - αναδεικνύοντας τον ρόλο της έρευνας και της καινοτομίας στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη της νέας γενιάς, αλλά και την πρόοδο της επιστήμης και της κοινωνίας.

Η φετινή διοργάνωση καλωσόρισε κορυφαίους ομιλητές και ομιλήτριες από το ακαδημαϊκό, ερευνητικό και επιχειρηματικό χώρο που μίλησαν και καθοδήγησαν τους φοιτητές και φοιτήτριες κατά τη διάρκεια του Συμποσίου. Σε αυτό το πλαίσιο, χαιρετισμό απηύθυναν ο Δημήτρης Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο Μάξιμος Σενετάκης, Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για θέματα έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας και ο Νικόλαος Τζόλλας, Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Από αριστερά προς τα δεξιά: Σταύρος Μαντζανάκης, Υπεύθυνος ONE STOP LIAISON OFFICE Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Δρ. Ευάγγελος Κονταξάκης, Πρόεδρος Συμποσίου Έρευνας και Καινοτομίας Φοιτητών, Deputy Principal Research and Innovation, Μητροπολιτικό Κολλέγιο, Διευθυντής Campus Θεσσαλονίκης, Στέλλα Μπεζεργιάννη, Πρόεδρος του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας (ΝΟΗΣΙΣ) & Διευθύντρια Ερευνών στο Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), Professor Koula Asimakopoulou, Associate Dean Research and Knowledge Exchange, Faculty of Health and Life Sciences, Oxford Brookes University

Το συνέδριο δέχτηκε ρεκόρ συμμετεχόντων και εργασιών: εκατοντάδες φοιτητές από όλη την Ελλάδα είχαν την ευκαιρία να το παρακολουθήσουν – όπως και μαθητές σχολείων, ενώ παρουσιάστηκαν περισσότερες από 110 φοιτητικές εργασίες, στα ευρύτερα πεδία των Επιστημών Υγείας, των Επιστημών Πληροφορικής, των Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών, των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, καθώς και των Πολυτεχνικών Επιστημών, και των Επιστημών Πολιτισμού και Επικοινωνίας.

Παράλληλα, διεξήχθη για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ο Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας με τη συμμετοχή 7 ομάδων από τα Campuses του Κολλεγίου, ενώ για πρώτη φορά στο εφετινό Συμπόσιο παρουσιάστηκαν εργασίες που έγιναν στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης των φοιτητών/τριών της σχολής Υγείας στο Κέντρο Διεπιστημονικής Εκπαίδευσης και Έρευνας στην Αποκατάσταση (Κ.Ε.Δ.Ε.E.Α.). Η εκδήλωση έκλεισε με την εντυπωσιακή Τελετή Απονομής Βραβείων, ως αναγνώριση των έργων που ξεχώρισαν, βραβεύοντας, μεταξύ άλλων, την Καλύτερη Ερευνητική Εργασία και την Καλύτερη Καινοτόμο Εργασία.

Έχοντας διαγράψει μία ιδιαίτερα ξεχωριστή πορεία εννέα ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας έχουν παρουσιαστεί συνολικά περισσότερες από 460 ερευνητικές εργασίες, το Σ.Ε.Κ.Φ. υποδέχεται κάθε χρόνο φοιτητές και αποφοίτους του Κολλεγίου από όλη την Ελλάδα, φιλοξενώντας, παράλληλα, διακεκριμένους επαγγελματίες από διάφορους τομείς στις Στρογγυλές Τράπεζές του.

Tο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, επενδύοντας συστηματικά σε δράσεις που προάγουν τη δημιουργική σκέψη των φοιτητών όπως το Συμπόσιο, επιδιώκει να συμβάλλει ουσιαστικά στην ευρύτερη πρόοδο της κοινωνίας. Αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά, μέσω της διοργάνωσης του Σ.Ε.Κ.Φ., τη δέσμευση του στην προώθηση της καινοτομίας μέσω εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών υψηλής αξίας, εδραιώνει τη θέση του ως ηγέτη στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα.

Μπορείτε να δείτε το απολογιστικό βίντεο της εκδήλωσης εδώ.