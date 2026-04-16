Ποιοι Εισαγγελείς δεν έκαναν τη δουλειά τους και πότε- Δεν έχει τέλος η λίστα με τις αστοχίες- Τίνος είναι ευθύνη να μην επαναληφθούν όσα έγιναν.

Η δημόσια κριτική οφείλει να ασκείται με θεσμική υπευθυνότητα και αυτοσυγκράτηση, ώστε να διαφυλάσσεται το κύρος της Δικαιοσύνης και η εύρυθμη λειτουργία του κράτους δικαίου σύμφωνα με την τελευταία ορθή ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Καθώς μάλιστα έχει ανοίξει η συζήτηση για το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα είναι χρήσιμο να θυμόμαστε πόσο τεκμηριωμένα και ασυγκράτητα κάποιοι δεν κάνουν την δουλειά τους:

1. Η διερεύνηση της υπόθεσης των υποκλοπών ξεκίνησε αυτεπάγγελτα τον Απρίλιο του 2022 και στη συνέχεια με βάση τις μηνύσεις που υποβλήθηκαν από διάφορα θύματα με πρώτο τον Θ. Κουκάκη τον Μάιο του 2022. Έχουμε 2026 και το ότι η υπόθεση είναι ακόμη υπό έρευνα αποτελεί απόλυτη απόδειξη της αστοχίας του συστήματος απονομής ποινικής δικαιοσύνης.

2. Η δικογραφία αφαιρέθηκε από τα χέρια των Εισαγγελέων Πρωτοδικών Αθηνών και πήγε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου τον Οκτώβριο του 2023. Η Εισαγγελέας Αδειλίνη είχε δικαιολογήσει την αφαίρεση της δικογραφίας ακριβώς για να αποφευχθεί ο κίνδυνος παραγραφής πλημμελημάτων. Ήδη έχουν παραγραφεί δεκάδες πλημμεληματικές πράξεις των συνεργών και συγκεκριμένα όλες οι πράξεις από τον Ιούλιο του 2020 μέχρι και τον Απρίλιο του 2021 με κίνδυνο να παραγραφούν όλες μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη αποτυχίας και αστοχίας της Εισαγγελίας τους Αρείου Πάγου.

3. Η καθυστέρηση οφείλεται σε απόλυτο βαθμό σε εντελώς αβάσιμες και αναιτιολόγητες κρίσεις των Εισαγγελέων Ζήση και Αδειλίνη. Έκριναν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια από την παγίδευση μεταξύ άλλων του Αρχηγού της Αστυνομίας, της Εισαγγελέως της ΕΥΠ και της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων. Έκριναν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος από την παγίδευση του μισού Υπουργικού Συμβουλίου και των πολιτικών τους αντιπάλων. Έκριναν ότι δεν υπάρχει καν απόπειρα κατασκοπείας από την παγίδευση του Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων, του Υπουργού Εξωτερικών και του ΚΥΣΕΑ.

4. Η καθυστέρηση οφείλεται στην αδιανόητα προκλητική για την κοινή λογική κρίση των Εισαγγελέων Ζήση και Αδειλίνη ότι η προπληρωμένη κάρτα που χρησιμοποιήθηκε για την παγίδευση θυμάτων, ενεργοποιήθηκε από κάποιον άγνωστο που πληκτρολόγησε τρεις φορές το pin μια άγνωστης κάρτας και κατάφερε να το βρει.

5. Η καθυστέρηση οφείλεται στην προκλητική αδράνεια των Εισαγγελέων Ζήση και Αδειλίνη , οι οποίοι δεν έκαναν κρίσιμες ανακριτικές ενέργειες που ρητώς ζητήθηκαν και θα αποδείκνυαν αβίαστα την αλήθεια όπως ενδεικτικά η διασταύρωση των διατάξεων άρσης από τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας, ο έλεγχος των βιβλίων εισερχόμενων στις εγκαταστάσεις της ΕΥΠ/ΚΕΤΥΑΚ, η διασταύρωση των ΑΜΚΑ των προσώπων που έκαναν test covid στην έδρα της Intellexa, η αναζήτηση των πληροφοριακών δελτίων της ΕΥΠ για τους κοινούς στόχους, η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών προσώπων, η λήψη μαρτυρικών καταθέσεων από τους υπαλλήλους της ΕΥΠ και των εταιριών και πολλά άλλα.

6. Η μη έγκαιρη απόδοση δικαιοσύνης οφείλεται στους Εισαγγελείς Ζήση και Αδειλίνη, οι οποίοι δεν έκαναν το αυτονόητο καθήκον τους να καλέσουν τα θύματα να καταθέσουν και τόλμησαν να αναγράψουν στο πόρισμα τους ότι ήταν στη διακριτική ευχέρεια των θυμάτων να εμφανιστούν ή να καταθέσουν μήνυση, αποσιωπώντας ότι ήταν υποχρεωμένοι αυτεπαγγέλτως να προβούν σε όλες τις ενέργειες ιδίως για τα πρόσωπα που διαχειρίζονταν κρίσιμα χαρτοφυλάκια.

7. Η μη απόδοση δικαιοσύνης οφείλεται στους Εισαγγελείς Ζήση και Αδειλίνη, οι οποίοι ακόμη και όταν διαπιστώθηκε ότι 1 στα 3 θύματα του Predator ήταν και υπο επισύνδεση από την ΕΥΠ, χρησιμοποίησαν δημιουργική στατιστική και σύγκριναν αυτή την αποκάλυψη με τις 15.000 διατάξεις επισυνδέσεων δημιουργώντας μια αποπροσανατολιστική αναγωγή. Θεωρήθηκε αδιάφορο ότι παγιδεύτηκαν δημοσιογράφοι, δικηγόροι και πολιτικοί την ίδια στιγμή που τους παρακολουθούσε η ΕΥΠ. Θεωρήθηκε αδιάφορο ότι παγιδεύτηκαν κάποιοι μέσω της πλατφόρμας εμβολιασμού κατά του Covid, όταν πρόσβαση σε αυτήν είχε αποδεδειγμένα μόνο η ΕΥΠ.

8. Η μη ορθή λειτουργία της δικαιοσύνης αποτυπώνεται και από τον αδιανόητο χειρισμό των δεύτερων μηνύσεων Κουκάκη και Ανδρουλάκη κατά του γνωστού κρεοπώλη. Μολονότι εκκρεμούσε αίτηση εξαίρεσης κατά του Εισαγγελέα Ζήση, αγνοήθηκε και χειρίστηκε τις μηνύσεις αρχειοθετώντας.

9. Η καθυστέρηση οφείλεται στο ότι το πόρισμα Ζήση και Αδειλίνη ήταν τόσο επιφανειακό και διάτρητο, που δεν μπόρεσε να σταθεί ούτε στο πιο χαμηλόβαθμο ποινικό δικαστήριο, όπως το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών. Δυστυχώς για όλους ούτε σε Πταισματοδικείο δεν θα μπορούσε να σταθεί.

10. Η καθυστέρηση οφείλεται στο ότι η Αδειλίνη και ο Ζήσης με πρωτόγνωρο τρόπο στα δικαστικά χρονικά δεν έστειλαν τη δικογραφία για ανάκριση μολονότι έχουμε τόσο σοβαρά αδικήματα εναντίων τόσο σημαντικών για τη λειτουργία του πολιτεύματος και των θεσμών προσώπων. Έκαναν ότι μπορούσαν να μην πάει η διερεύνηση της υπόθεσης σε τακτικούς δικαστές.

11. Η καθυστέρηση οφείλεται πάλι στους χειριστές της δικογραφίας, οι οποίοι δεν φρόντισαν να μεταφράσουν το κλητήριο θέσπισμα για τους αλλοδαπούς κατηγορούμενους, μολονότι ήξεραν πολύ καλά ότι ήταν υποχρεωμένοι προς τούτο. Αποτέλεσμα ήταν η αναβολή της υπόθεσης για να ικανοποιηθεί βασικό δικαίωμα των κατηγορουμένων.

12. Η καθυστέρηση οφείλεται επίσης στο ότι οι χειριστές της υπόθεσης δεν φρόντισαν ή δεν θέλησαν να συμπεριλάβουν κρίσιμους μάρτυρες με αποτέλεσμα αυτό να γίνει με επιμέλεια της έδρας τους Μονομελούς Πλημμελειοδικείου κατά τη διάρκεια της εκδίκασης.

Δεν έχει τέλος η λίστα με τις αστοχίες αλλά είναι ευθύνη όλων αλλά και της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων να διαφυλάξουν το κύρος της Δικαιοσύνης και να την προστατεύσουν ακόμη και από μέλη τους. Είναι ευθύνη τους να μην επαναληφθούν όσα έχουμε ήδη ζήσει.

(Ο Ζαχαρίας Κεσσές είναι δικηγόρος)