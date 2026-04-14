Κι ενώ 20 Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εμπλέκονται στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ Νο. 2 και Νο.3, στο σχετικό πρωθυπουργικό διάγγελμα, αντί να δοθούν εξηγήσεις, είδαμε έναν Πρωθυπουργό να επιχειρεί να «βάλει και χέρι» στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μη τυχόν και δεν ασκήσει άμεσα δίωξη για τις «χεράτες» παρεμβάσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Άλλωστε, κατά τον Πρωθυπουργό, για το πάρτυ της γαλάζιας διαφθοράς φταίει …το Σύνταγμα! Ή ο καιρός… αν και όχι, μάλλον το Σύνταγμα φταίει πιο πολύ. Πού ακούστηκε Βουλευτής και Υπουργός να συμπίπτουν; Μην έχουμε ακόμη, αντιπροσωπευόμενη κοινοβουλευτική Δημοκρατία στο Βασίλειο της Δανιμαρκίας; Πρέπει τάχιστα να θεσπιστεί ασυμβίβαστο! Μεταξύ Υπουργού και Βουλευτή πάντα.. ή μεταξύ συννεφιάς και βροχής.. κι ό, τι βρέξει ας κατεβάσει!

Είναι, όμως οι «χεράτες» παρεμβάσεις ίδιον κάποιων, μεμονωμένων βουλευτών και μόνο στον ΟΠΕΚΕΠΕ;

«Χεράτη» ήταν και η τοποθέτηση του σταθμάρχη στο έγκλημα των Τεμπών.. και δεν ήταν η μόνη.

Στα αλήθεια οι «χεράτες» παρεμβάσεις δεν είναι σποραδικό φαινόμενο αλλά δόγμα εκ του Μαξίμου εκπορευόμενον:

Ας δούμε τις «χεράτες παρεμβάσεις» του Πρωθυπουργού, για παράδειγμα, στην υπόθεση των υποκλοπών:

«Χεράτη» ήταν η μεταφορά της ΕΥΠ στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό το 2019 (με ειδική νομοθέτηση),

«Χεράτη» ήταν η τοποθέτηση Διοικητή στην ΕΥΠ (με φωτογραφική τροπολογία για να αλλάξουν τα ελάχιστα τυπικά προσόντα),

«Χεράτη» η τροπολογία για να μην ενημερώνονται όσοι παρακολουθήθηκαν από την ΕΥΠ γιατί παρακολουθήθηκαν,

«Χεράτη» η αντισυνταγματική αλλαγή της σύνθεσης της ΑΔΑΕ για να μην επιβάλλει πρόστιμο στην ΕΥΠ για μη συνεργασία,

«Χεράτη» η αφαίρεση της δικογραφίας (και μάλιστα αυθημερόν!) από την Εισαγγελία Πρωτοδικών, όταν τόλμησε να ζητήσει διασταύρωση από την ΑΔΑΕ, αν οι στόχοι ΕΥΠ και predator ταυτίζονται,

«Χεράτη» ήταν και η τροπολογία για να αλλάξουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα της Διοικήτριας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία – πριν γίνει διοικήτρια- έκανε έλεγχο στις εταιρείες που εμπλέκονται στο σκάνδαλο των υποκλοπών κατά την πρωτόδικη απόφαση και δεν βρήκε τίποτα μεμπτό,

«Χεράτη» και η Εξεταστική της Βουλής για τις υποκλοπές με τους πρωτόδικα καταδικασμένους να στέλνουν εκ των προτέρων τις ερωτήσεις σε μάρτυρα ενώπιον της Εξεταστικής,

και πλέον μεθοδεύεται ο «χεράτος» διαμοιρασμός της δικογραφίας των υποκλοπών:

Με έναν εκ των καταδικασμένων να εκβιάζει δημόσια τον Πρωθυπουργό και να «παζαρεύει» την ποινική του μεταχείριση, οι Εισαγγελίες Αρείου Πάγου και Πρωτοδικών θα κληθούν πλέον να μοιράσουν τα ιμάτια της αξιοπρέπειας των Θεσμών.

Κι ενώ η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου διεκδικεί το σκέλος της επανεξέτασης της εμπλοκής της ΕΥΠ και της στοιχειοθέτησης της κατασκοπείας – για την οποία θυμίζω μόνο η γράφουσα και ο Χρήστος Σπίρτζης ζητήσαμε ποινική δίωξη και όχι οι Υπουργοί της Κυβέρνησης της ΝΔ που στοχεύτηκαν με predator, ποιος μπορεί να ξεχάσει ότι με μια διάταξη της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου αρχειοθετήθηκε αρχικά η υπόθεση σε σχέση με την ΕΥΠ;

Μια εισαγγελική διάταξη που ούτε ως φύλλο συκής δεν μπορεί να καλύψει την αλήθεια που αποκάλυψε η 1930 σελίδων απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Όχι το predator δεν είναι υπόθεση ιδιωτών.

Κι αν οι πρόσφατες δημοσιογραφικές αποκαλύψεις δείχνουν ότι η Intellexa διεκδικούσε και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση με τις ευλογίες της Κυβέρνησης – από τις οποίες όλως τυχαίως απεντάχθηκε μόλις μια ημέρα πριν ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποβάλλει μήνυση για τις υποκλοπές τον Ιούλιο του 2022, το σίγουρο πάντως είναι ότι η εταιρία ΚΡΙΚΕΛ, με μοναδικό πελάτη το Δημόσιο, τον κρίσιμο χρόνο που ξεκίνησαν οι υποκλοπές έστελνε χρηματικά εμβάσματα απευθείας στην Intellexa BVI.

Εξίσου σίγουρο είναι ότι οι στόχοι-θύματα ΕΥΠ και predator ταυτίζονται κατά περίπου το ένα τρίτο.

Το ερώτημα δεν είναι αν αυτά τα ζητήματα θα διερευνηθούν.

Το ερώτημα είναι γιατί δεν διερευνήθηκαν ακόμη.

Μάλλον θα φταίει το Σύνταγμα….

( Η Όλγα Γεροβασίλη είναι Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και βουλευτής Άρτας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία- Το άρθρο αποτελεί αναδημοσίευση από την εφημερίδα «Documento»)