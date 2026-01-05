Ακόμη και αν δεχτούμε τον αμερικανικό ισχυρισμό ότι η όλη επιχείρηση διήρκεσε 30 λεπτά είναι απορίας άξιο γιατί δεν ξύπνησαν τον αρχηγό της χώρας που κοιμόταν σε αεροπορική βάση.

Από τις πρώτες πληροφορίες που άρχισαν να έρχονται από στρατιωτικούς κύκλους φαίνεται το παράδοξο να μην έχει πέσει ούτε «μια ντουφεκιά» από πλευράς του στρατού της Βενεζουέλας, ο οποίος ήταν προϊδεασμένος και είχε υποτίθεται ετοιμότητα αντιμετώπισης της αμερικανικής εισβολής.

Οι Αμερικανοί χρησιμοποίησαν 150 αεροσκάφη και ελικόπτερα για να νεκρώσουν τα ραντάρ της Βενεζουέλας, να προσβάλουν ην αντιαεροπορική της άμυνα και την κυριότερη βάση αεροσκαφών, να διεισδύσουν με τους καταδρομείς της Delta Force και να πιάσουν στον ύπνο τον Μαδούρο και τη σύζυγό του.

Βέβαια για να απογειωθούν 150 αεροσκάφη, να πλησιάσουν τις ακτές ή την περιοχή της χώρας, να βομβαρδίσουν και να ολοκληρώσουν την αποστολή δεν χρειάζονται μόνο 30 λεπτά. Εξάλλου οι ίδιοι οι Αμερικανοί είπαν ότι η επιχείρηση είχε αρχίσει ακόμη και όταν ο Μαδούρο συνομιλούσε με τον Κινέζο επιτετραμμένο.

Η αντιαεροπορική άμυνα της Βενεζουέλας στηριζόταν σε ένα υποτίθεται αδιαπέραστο «θόλο» με ρωσικής προέλευσης συστήματα και αεροσκάφη. Κύρια στις δυο μονάδες αντιαεροπορικά S-300V με δυνατότητα προσβολής στόχου στα 200 χλμ, στα μεσαίου βεληνεκούς 12 BUK-M2E με εμβέλεια 140 χλμ και στα 21 αεροσκάφη Sukhoi-30 τα οποία φέρουν βλήματα Kh-31A και τα οποία μπορούν να πλήξουν πλοία από απόσταση με υπερηχητική ταχύτητα τρείς φορές την ταχύτητα του ήχου (Mach 3+).

Το πρόβλημα ήταν ότι τα συστήματα S-300 και τα αεροσκάφη Su-30 υπέφεραν από έλλειψη συντήρησης και ανταλλακτικών λόγω καθυστερήσεων των ρωσικών γραμμών εφοδιασμού.

Από τα 12 αντιαεροπορικά BUK, μεσαίου βεληνεκούς και πολύ αποτελεσματικά στην Ουκρανία, μόλις τα πέντε ήταν ενεργά. Ένα εξουδετερώθηκε από τους Αμερικανούς.

Επιπλέον υπήρχαν 3 ενεργά παλαιά F-16 και πολλά αντιαεροπορικά συστήματα φορητά, μικρού βεληνεκούς, μεταξύ των οποίων 5.000 ρωσικά Igla-S, για ασφάλεια αεροδρομίων και ναυστάθμων. Ακόμη υπήρχαν τα αντιαεροπορικά των πλοίων.

Τίποτε από όλα αυτά δεν προειδοποίησε, κανένα δεν έριξε ούτε μια σφαίρα, ούτε ένα βλήμα για «την τιμή των όπλων».

Ακόμη και όταν εμφανίστηκαν τα αμερικανικά ελικόπτερα πάνω από το Καράκας δεν έβαλαν ούτε τα πυροβόλα που υπήρχαν κατά εκατοντάδες.

Και βέβαια να μην πάμε στον εντοπισμό του Μαδούρο που παρότι άλλαζε τηλέφωνα και τα ήξερε μικρός κύκλος υπουργών και στρατιωτικών εντοπίσθηκε με ακρίβεια στο σπίτι που κοιμόταν μέσα σε στρατιωτική βάση. Σε προσομοίωση τέτοιου σπιτιού έκαναν καιρό πρόβες οι Αμερικανοί πεζοναύτες.

Να μη συζητήσουμε ότι τα αεροσκάφη Su-30 ενώ είχαν διασπαρεί σωστά σε διαδρόμους στη ζούγκλα, που δεν μπορούσαν να εντοπισθούν, δεν απογειώθηκαν.

Στο πολιτικό επίπεδο απορία προκαλεί η δήλωση Αμερικανών ότι συνομίλησαν με την αντιπρόεδρο Ροντρίγκεζ, η οποία ορκίσθηκε άμεσα στη θέση του Μαδούρο. Ο Ντ. Τραμπ ανέφερε το Σάββατο ότι η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας είχε ήδη συζητήσει με τον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ και ότι ήταν διατεθειμένη να «κάνει ό,τι χρειάζεται».

Η Βενεζουέλα τα τελευταία χρόνια δεν μπόρεσε να συντηρήσει τις πλατφόρμες άντλησης πετρελαίου και να εκμεταλλευτεί τα τεράστια αποθέματά της για να κρατήσει το βοιωτικό επίπεδο του πληθυσμού. Οι κυρώσεις έπαιξαν ρόλο. Η εγχώρια παραγωγή αργού παραμένει κατά 73% χαμηλότερη από τα επίπεδα του 2000.

Ο πληθυσμός δεν άντεξε. Ο Μαδούρο δεν ήταν Τσάβες. Ο στρατός αναποφάσιστος μέχρι και την τελευταία στιγμή περίμενε εντολές από «ψηλά» που ποτέ δεν ήρθαν.

Κάποιοι από την πολιτική ηγεσία και από τον στρατό πρόδωσαν τον Μαδούρο και τη χώρα τους. Οι Αμερικανοί δήλωσαν ότι από καιρό είχαν επαφή με ανώτερο κυβερνητικό στέλεχος.

Από μόνα τους τα όπλα δεν σώζουν χώρες. Ειδικά όταν είναι ασυντήρητα και το προσωπικό ανεκπαίδευτο.

Ο Τραμπ θα εκμεταλλευτεί τα πετρέλαια και θα αφήσει τη χώρα να λιμοκτονήσει και να πέσει σαν ώριμο φρούτο στα χέρια κάποιας ολιγαρχίας που θα ελέγχει.

Ζητούμενο είναι τι θα γίνει με τις υπόλοιπες χώρες της Λατινικής Αμερικής που δεν είναι «αρεστές» στον Τραμπ.

Οι Ευρωπαίοι θα συνειδητοποιήσουν τι σημαίνει επιστροφή της αποικιοκρατίας όταν ο Τραμπ απειλήσει την προσάρτηση της Γροιλανδίας.

Και επίσης ζητούμενο είναι τι θα κάνει η Κίνα τώρα με την Ταιβάν αλλά και άλλες χώρες κοντύτερα σε μας που διεκδικούν εδάφη και δεν σέβονται το διεθνές δίκαιο.

Η δήλωση του κ. Μητσοτάκη ότι «δεν είναι ώρα να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των ενεργειών» είναι δουλοπρεπής, διαγράφει τις τουρκικές προκλήσεις και ελπίζουμε να μη χρειαστεί να επαναληφθεί για ενέργειες του Ερντογάν.

Ο κόσμος που σκέφτεται κρατάει την ανάσα του…

(Ο Νίκος Τόσκας είναι στρατηγός ε.α.)