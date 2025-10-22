Φοβούνται όντως οι Αμερικανοί του κινήματος «No Kings», που διαδήλωσαν προχθές με συνθήματα του είδους «Ούτε θρόνοι ούτε στέμματα ούτε βασιλιάδες», «Δημοκρατία, όχι δικτατορία» και «Το Σύνταγμα δεν είναι προαιρετικό» (πουθενά), ότι ο πρόεδρός τους ορέγεται τη βασιλεία;

Αρχές του 2025, ο Φρειδερίκος της Δανίας άλλαξε τον θυρεό του. Μια πολική αρκούδα κι ένα μεγάλο κριάρι πήραν θέση ανάμεσα σε δύο ροπαλοφόρους Αγριους Ανδρες (στην Ελλάδα, το 1863, ο Γεώργιος των Γκλύξμπουργκ τους μετασχημάτισε σε Ηρακλείς). Συμβολίζουν τη Γροιλανδία, που μάταια διεκδικεί την ανεξαρτησία της, και τα Νησιά Φερόε. Ηταν μια έμμεση απάντηση στις προθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ να προσαρτήσει τη Γροιλανδία, για να την κάνει λέει «και πάλι μεγάλη». Εύκολα φανταζόμαστε έναν πιθανοαπίθανο τραμπικό θυρεό: ανάμεσα σε δύο ροπαλοφόρους Ντόναλντ, άλλοι τέσσερις Ντόναλντ, στεμματοφόροι αυτοί. Αν πάντως κάποιος από τους μεγιστάνες φίλους του τον ενισχύσει με μια ντουζίνα δισ., ώστε να χρηματοδοτήσει την προσθήκη της γρανιτένιας κεφαλής του στην πατερική τετράδα του όρους Ράσμορ, ίσως του εκχωρήσει λίγα εκατοστά του θυρεού. Μα βασιλιάς ο Τραμπ; Φοβούνται όντως οι Αμερικανοί του κινήματος «No Kings», που διαδήλωσαν προχθές με συνθήματα του είδους «Ούτε θρόνοι ούτε στέμματα ούτε βασιλιάδες», «Δημοκρατία, όχι δικτατορία» και «Το Σύνταγμα δεν είναι προαιρετικό» (πουθενά), ότι ο πρόεδρός τους ορέγεται τη βασιλεία; Βγήκαν στους δρόμους χιλιάδων πόλεων εφτά εκατομμύρια άνθρωποι –από πέντε που μετρήθηκαν στις 14 Ιουνίου, ανήμερα των 79ων γενεθλίων του Τραμπ, στα εγκαίνια του κινήματος υπεράσπισης της δημοκρατίας– επειδή λογαριάζουν πράγματι ως πιθανή τη βίαιη κατάλυση του πολιτεύματος; Από τον Τραμπ όλα να τα περιμένουμε. Δεν χρειάζεται άλλωστε στέμμα για να νιώθει κάποιος βασιλιάς, οπότε όχι, τα στέμματα του Λούβρου δεν τα υφάρπαξαν ειδικές τραμπικές δυνάμεις.

Ο Τραμπ φέρεται προ πολλού σαν βασιλιάς. Και στη χώρα του και οικουμενικά. Πλανητικά, χρησιμοποιεί αδίστακτα πρωθυπουργούς και προέδρους σαν ντεκόρ σε σόου αυτοαποθέωσης – και πώς να διστάσει, όταν συναντά τόσο εύκαμπτες σπονδυλικές στήλες. Στις ΗΠΑ κυβερνάει σαν ελέω Θεού (και Εθνοφρουράς) άρχων, υπέρτερος κάθε θεσμού. Φορτωμένο λάφυρα το άρμα του: τα δικαιώματα των μειονοτήτων και των μεταναστών, δημόσια υγεία (μέχρι και ιατρική διδάσκει η αυθεντία του), Δικαιοσύνη, ΜΜΕ, πανεπιστήμια. Ας προστεθεί η ποδοπατημένη ηθική (ουδείς άλλος πρόεδρος πλούτισε όσο αυτός) και η δολοφονημένη αισθητική: Τα περιττώματα που εκκένωσε πάνω στους διαδηλωτές με το μαχητικό του, σαν πιλότος με στέμμα, δεν ήταν της τεχνητής νοημοσύνης. Της άτεχνης ανοησίας ήταν. Γιατί η θηριώδης υπεροψία διαλύει αφεύκτως τη διάνοια.

(Ο Παντελής Μπουκάλας είναι δημοσιογράφος, λογοτέχνης και μεταφραστής- Το άρθρο αποτελεί αναδημοσίευση από την εφημερίδα "Η Καθημερινή")