Τουλάχιστον οι προηγούμενοι πρόεδροι των ΗΠΑ είχαν την ευγένεια να φωτογραφίζονται με τους καλεσμένους τους κατά την υποδοχή. Δεν τους έστηναν στην ουρά για να μπουν στο πολυπόθητο δωμάτιο και δεν πείραζαν τις φωτογραφίες για να φαίνεται καλός ο πρόεδρος!

Η αλήθεια είναι ότι κάποιος έπρεπε να ψάξει πολύ για να διαπιστώσει ότι η φωτογραφία του πρωθυπουργικού ζεύγους με τον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ δεν είναι προϊόν κάποιου περίεργου μοντάζ. Και αυτό διότι εμφανίστηκαν καμιά εικοσαριά φωτογραφίες ξένων ηγετών, έχοντας τον Αμερικανό πρόεδρο στο ίδιο ακριβώς σημείο, με την ίδια ακριβώς στάση. Είχε τον αντίχειρα σηκωμένο, στο ύψος του αγκώνα, και δίπλα του τη Μελάνια με το ίδιο ακριβώς πλαστικό χαμόγελο.

Οι πανομοιότυπες φωτογραφίες, συν το γεγονός ότι καμία από αυτές δεν απεικόνιζε ηγέτες ισχυρών ευρωπαϊκών εθνών, έδωσαν την ευκαιρία να δημιουργηθεί ολόκληρη φιλολογία στα κοινωνικά δίκτυα πολλών χωρών, για το αν και κατά πόσον οι φωτογραφίες είναι γνήσιες. Στη Βουλγαρία και στο Κόσοβο, για παράδειγμα, ξέσπασε σάλος. Οχι για τις φωτογραφίες αυτές καθαυτές, αλλά για το γεγονός ότι οι πρωθυπουργοί τις συνόδευσαν με σχόλια για «ιστορικές συνομιλίες» που είχαν με τον Τραμπ.

Στην Ελλάδα, έγινε η σχετική καζούρα στα κοινωνικά δίκτυα και από τον πολιτικό χώρο μόνον ο εθνικός μας συνωμοσιολόγος κ. Κυριάκος Βελόπουλος τσίμπησε. «Είναι ντροπή!» έγραψε. «Οι πρόσφατες φωτογραφίες από το δείπνο στις ΗΠΑ, όπου εμφανίζονται διάφοροι ηγέτες δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ και τη Μελάνια, είναι... ψεύτικες. Σε όλες αυτές τις εικόνες, ο Τραμπ και η Μελάνια διατηρούν ακριβώς την ίδια στάση, σαν κέρινα ομοιώματα σε μουσείο! Κάποιοι θα θεωρήσετε ότι είναι ακραίο το σενάριο αυτό, όμως είναι η αλήθεια!» (Facebook, 28.9.2025).

Ισως ήταν αυτή η ανάρτηση του κ. Βελόπουλου (την οποία μετά διέγραψε) που οδήγησε τον πρωθυπουργό να μιλήσει για «πραγματικό αμόκ παραπληροφόρησης, το οποίο συνάντησα επιστρέφοντας στην Αθήνα, γιατί μέχρι και η φωτογραφία μου με τον πρόεδρο Tραμπ διάβασα ότι ήταν ψεύτικη, όταν αυτή δημοσιεύτηκε επίσημα από το πρωτόκολλο του Λευκού Οίκου» (υπουργικό συμβούλιο 30.9.2025).

Βεβαίως «αμόκ» δεν υπήρξε. Για την ακρίβεια, πολλοί πληροφορηθήκαμε τη φασαρία εξαιτίας της αποστροφής του πρωθυπουργού. Το θέμα, όμως, ήδη είχε ξεκαθαρίσει από την ανάλυση των φωτογραφιών που έκανε το ellinikahoaxes.gr –διέκρινε ανεπαίσθητες διαφορές στις πτυχώσεις του παντελονιού του Τραμπ– και από τον φωτογράφο του Λευκού Οίκου, ο οποίος διευκρίνισε ότι το προεδρικό ζεύγος «στήθηκε σε ένα δωμάτιο και οι αρχηγοί μπήκαν μέσα για να φωτογραφηθούν» (Χ, 28.9.2025).

(Ο Πάσχος Μανδραβέλης είναι δημοσιογράφος και συγγραφέας- Το άρθρο αποτελεί αναδημοσίευση από την εφημερίδα «Η Καθημερινή»)