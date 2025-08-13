Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Opinions

Το ακραίο κέντρο θα προλογίσει τη Δεξιά

Image of Δημήτρης Ν. Μανιάτης Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Το ακραίο κέντρο θα προλογίσει τη Δεξιά
Οι έσχατοι υποστηρικτές – φανατικοί και ζηλωτές – των σημερινών κυβερνητικών ημερών που δεν έχουν αναφορά στην κλασική αστική Δεξιά αλλά έρχονται από το ακραίο Κέντρο και από την παλιά Κεντροαριστερά μόνο κακό κάνουν στη διακυβέρνηση αυτή.

Ποιο ήταν ως τώρα το πολιτικό πλεονέκτημα του Κυριάκου Μητσοτάκη; Οτι έπειθε, και πετυχημένα, ότι μπορούσε να συγκεράσει το Κέντρο με την κλασική δεξαμενή της παράταξής του. Θες επειδή γιγαντώθηκε ένα μεγάλο αντι-ΣΥΡΙΖΑ ρεύμα από το 2012 και μέχρι το 2019, και πετυχημένα σέρφαρε ο ίδιος πάνω σε αυτό; Θες επειδή πάτησε όντως σε υπαρκτές αστοχίες της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που του έδιναν τον χώρο μιας δομικής εναντίωσης σε εκείνο το πολιτικό και κοινωνικό σχέδιο; Θες επειδή ένα ευρύτερο μπλοκ εξουσίας αποφάσισε να στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία και μια είδους παλινόρθωση στο επιχειρηματικό και κοινωνικό κομμάτι; Αυτά μικρή σημασία έχουν όταν ένα σχέδιο πετυχαίνει και όταν, πολύ περισσότερο, καταφέρνει να εκμηδενίσει τον αντίπαλο. Το σύστημα του ενάμισι κόμματος που για χρόνια βλέπουμε να διατρέχει το πολιτικό σύστημα, ήδη δηλαδή από τις δημοσκοπήσεις του 2016, ήταν κάτι που πέτυχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ηγεμονικά και πολιτικά. Ηταν καλό για αυτόν. Ηταν κακό για τη χώρα. Και αυτό επειδή ακριβώς η ανισομετρία του πολιτικού συστήματος μεταφράζεται συχνά, όπως φάνηκε, και σε θεσμικές ανισορροπίες οι οποίες βάζουν σε ευρύτερη περιπέτεια τα συλλογικά κεκτημένα: υποκλοπές, πελατειακό κράτος, αδιερεύνητη υπόθεση Τεμπών, ΟΠΕΚΕΠΕ και ένα ευρύτερο πλέγμα κοινωνικών ανισοτήτων που φαίνεται πως διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια. Τώρα εκείνος ακριβώς ο αρχικός συγκερασμός Κέντρου και Κεντροδεξιάς φαίνεται πως δεν είναι ακριβώς ισορροπημένος ή τουλάχιστον δεν καταφέρνει να διατηρείται.

Αυτό που πιθανώς ο Μητσοτάκης μπορούσε και πειστικά να πει, ότι «εγώ σας φέρνω το Κέντρο», τώρα ανάποδα το λένε οι αντίπαλοί του: «Χάνεις και μέρος της κλασικής μας πολιτικής και κομματικής δεξαμενής και έχεις φέρει αμηχανία στο Κέντρο. Οι έσχατοι υποστηρικτές – φανατικοί και ζηλωτές – των σημερινών κυβερνητικών ημερών που δεν έχουν αναφορά στην κλασική αστική Δεξιά αλλά έρχονται από το ακραίο Κέντρο και από την παλιά Κεντροαριστερά μόνο κακό κάνουν στη διακυβέρνηση αυτή. Ετοιμάζουν καλύτερα τον δρόμο για την επιστροφή μιας πούρας Δεξιάς και στην Ελλάδα. Οπως ο Αλέξης Τσίπρας στην πραγματικότητα διαμόρφωσε το έδαφος για να έρθει πιο άνετα και ηγεμονικά ο συγκερασμός ενός ακραίου Κέντρου και μιας κλασικής Δεξιάς, σήμερα οι ημέρες του Μητσοτάκη φαίνεται πως διαμορφώνουν το έδαφος για να έρθει πιο εύκολα δυνητικά μια κλασική παραδοσιακή Δεξιά. Ετσι κι αλλιώς μεγάλο μέρος ενός δικού της αφηγήματος είναι αυτό το οποίο ήδη έχουν αγοράσει οι σημερινοί οπαδοί και ζηλωτές της διακυβέρνησης της ΝΔ.

(Ο Δημήτρης Ν. Μανιάτης είναι δημοσιογράφος και συγγραφέας- Το άρθρο αποτελεί αναδημοσίευση από την εφημερίδα "Τα Νέα")

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Αυτό είναι το μετρό έκπληξη που αναμένεται να ανακοινωθεί στη ΔΕΘ

Αυτό είναι το μετρό έκπληξη που αναμένεται να ανακοινωθεί στη ΔΕΘ

Πότε χτυπάει «κόκκινο» στην εφορία για τα τιμολόγια - Τι να προσέξετε

Πότε χτυπάει «κόκκινο» στην εφορία για τα τιμολόγια - Τι να προσέξετε

«Αδειάζουν» τα νησιά μετά τον Δεκαπενταύγουστο – Παγωμένες οι τουριστικές εισπράξεις

«Αδειάζουν» τα νησιά μετά τον Δεκαπενταύγουστο – Παγωμένες οι τουριστικές εισπράξεις

Τι είναι η μέθοδος «αντιπύρ» που χρησιμοποιήθηκε στη Ζάκυνθο

Τι είναι η μέθοδος «αντιπύρ» που χρησιμοποιήθηκε στη Ζάκυνθο

Φωτιά στην Πάτρα: Στον αστικό ιστό οι φλόγες - Έφτασαν σε Τσουκαλέικα και Βραχνέϊκα

Φωτιά στην Πάτρα: Στον αστικό ιστό οι φλόγες - Έφτασαν σε Τσουκαλέικα και Βραχνέϊκα

Ανεξέλεγκτη η φωτιά τώρα σε Φιλιππιάδα, Πάτρα και Χίο

Ανεξέλεγκτη η φωτιά τώρα σε Φιλιππιάδα, Πάτρα και Χίο

Οι 8 τροφές που μειώνουν τον κίνδυνο του καρκίνου

Οι 8 τροφές που μειώνουν τον κίνδυνο του καρκίνου

Οι φωτιές κατακαίνε την χώρα: Μάχη και από το ΕΚΑΒ - 62 άνθρωποι στα νοσοκομεία

Οι φωτιές κατακαίνε την χώρα: Μάχη και από το ΕΚΑΒ - 62 άνθρωποι στα νοσοκομεία

Πώς η εργασία σας μπορεί να επηρεάσει τη μακροζωία και την ευτυχία σας

Πώς η εργασία σας μπορεί να επηρεάσει τη μακροζωία και την ευτυχία σας

Λάδι αβοκάντο vs. Ελαιόλαδο - Ποιο είναι το καλύτερο για την καρδιά σας

Λάδι αβοκάντο vs. Ελαιόλαδο - Ποιο είναι το καλύτερο για την καρδιά σας

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

Δημήτρης N. Μανιάτης: Τα τρία ΠΑΣΟΚ

Δημήτρης N. Μανιάτης: Τα τρία ΠΑΣΟΚ

Πολιτική
Οι τρεις σκιώδεις πόλοι του πολιτικού σκηνικού

Οι τρεις σκιώδεις πόλοι του πολιτικού σκηνικού

Opinions
Ο Θάνος και το ΚΚΕ

Ο Θάνος και το ΚΚΕ

Opinions
Γιατί πανηγυρίζει η Δύση;

Γιατί πανηγυρίζει η Δύση;

Opinions

NETWORK

Διακοπή λειτουργίας μονάδων στον πυρηνικό σταθμό Γκραβελίν της Γαλλίας, λόγω μεδουσών

Διακοπή λειτουργίας μονάδων στον πυρηνικό σταθμό Γκραβελίν της Γαλλίας, λόγω μεδουσών

ienergeia.gr
Δήλωση των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ουκρανία

Δήλωση των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ουκρανία

ienergeia.gr
Λάδι αβοκάντο vs. Ελαιόλαδο - Ποιο είναι το καλύτερο για την καρδιά σας

Λάδι αβοκάντο vs. Ελαιόλαδο - Ποιο είναι το καλύτερο για την καρδιά σας

healthstat.gr
Γιάννης Τριήρης: Εκ του αποτελέσματος, αποτυχία και στην δασοπροστασία και δασοπυρόσβεση

Γιάννης Τριήρης: Εκ του αποτελέσματος, αποτυχία και στην δασοπροστασία και δασοπυρόσβεση

ienergeia.gr
Πυρκαγιά σε διυλιστήριο της Ρωσίας έπειτα από επιδρομή drones της Ουκρανίας

Πυρκαγιά σε διυλιστήριο της Ρωσίας έπειτα από επιδρομή drones της Ουκρανίας

ienergeia.gr
Πώς η εργασία σας μπορεί να επηρεάσει τη μακροζωία και την ευτυχία σας

Πώς η εργασία σας μπορεί να επηρεάσει τη μακροζωία και την ευτυχία σας

healthstat.gr
Οι 4 πιο υγιεινές επιλογές για πρωινό των γιατρών

Οι 4 πιο υγιεινές επιλογές για πρωινό των γιατρών

healthstat.gr
Οι φωτιές κατακαίνε την χώρα: Μάχη και από το ΕΚΑΒ - 62 άνθρωποι στα νοσοκομεία

Οι φωτιές κατακαίνε την χώρα: Μάχη και από το ΕΚΑΒ - 62 άνθρωποι στα νοσοκομεία

healthstat.gr