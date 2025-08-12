Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Opinions

Μια μεγάλη ευκαιρία για Ελλάδα- Τουρκία

Image of Π.Κ. Ιωακειμίδης Π.Κ. Ιωακειμίδης
Μια μεγάλη ευκαιρία για Ελλάδα- Τουρκία
Στην επικείμενη προεδρία η Ελλάδα θα πρέπει να δείξει ότι είναι ώριμη να χειριστεί με ευέλικτη διπλωματία της Ευρωτουρκικές σχέσεις ως μια μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο και στις Ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Μια μεγάλη Ευρωπαϊκή ευκαιρία για την Ελλάδα και τις σχέσεις της με την Τουρκία διαγράφεται στον πολιτικό ορίζοντα. Στο δεύτερο εξάμηνο του 2027 (Ιούλιος-Δεκέμβριος), σε λιγότερο από δύο χρόνια δηλαδή, η Ελλάδα θα ασκήσει (για έκτη φορά) την προεδρία στο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Οι πέντε προηγούμενες προεδρίες ήταν το 1983, 1988, 1994, 2003 και 2014. Στις τέσσερις πρώτες είχα την ολική αρμοδιότητα (και συμβολή στην πέμπτη) για το πρόγραμμα προτεραιοτήτων της προεδρίας, μια διαδικασία που συνήθως άρχιζε με σχετικό προβληματισμό, ανταλλαγή απόψεων δύο χρόνια πριν. Βέβαια θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο ρόλος της προεδρίας έχει αλλάξει σημαντικά, ιδιαίτερα μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας (ΣΕΕ). Αφού τα κράτη μέλη δεν ασκούν πλέον την προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το οποίο έχει μόνιμο πρόεδρο (σήμερα τον πρώην πρωθυπουργό της Πορτογαλίας, Αντόνιο Κόστα). Δεν ασκούν επίσης την προεδρία του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ). Το τελευταίο προεδρεύεται από τον/την Ύπατο Εκπρόσωπο για την Εξωτερική Πολιτική και Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (σήμερα την πρώην πρωθυπουργό της Εσθονίας, Κάγια Κάλας). Το Eurogroup έχει επίσης σταθερό πρόεδρο.

Αυτό δεν σημαίνει ότι ο ρόλος των κρατών μελών στην προεδρία δεν είναι σημαντικός. Είναι αφού ασκούν την προεδρία όλων των άλλων Συμβουλίων όπως Οικονομικών Υποθέσεων (Ecofin), Γενικών Υποθέσεων, Γεωργίας, Ανταγωνιστικότητας,κλπ. Διαχειρίζονται επίσης το πακέτο των εξωτερικών οικονομικών σχέσεων και διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει όμως σημασία να κατανοηθεί ο ακριβής ρόλος και λειτουργία της προεδρίας. Και το πλέον σοβαρό είναι να συνειδητοποιηθεί ότι ρόλος της προεδρίας δεν είναι να προωθεί στην Ένωση τη δική της εθνική ατζέντα ή προτεραιότητες,. Ρόλος της είναι «να υπηρετεί» την Ένωση, να προάγει το συνολικό ευρωπαϊκό συμφέρον, ατζέντα και προτεραιότητες με όσο το δυνατόν ουδέτερο, αντικειμενικό τρόπο. Και μόνο εάν μπορεί να εντάξει στην Ευρωπαϊκή ατζέντα τις δικές της εθνικές προτεραιότητες, τότε μόνο πρέπει να τις συμπεριλάβει στο πρόγραμμά της.

Ως διαφαίνεται αυτή τη στιγμή, η έκτη Ελληνική προεδρία θα έχει πιθανότατα ως κεντρικό θέμα διαπραγμάτευσης το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (προϋπολογισμό ΕΕ 2028-2034). Θα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη διαπραγμάτευση στο κλείσιμό της. Ένα άλλο θέμα θα είναι αυτό της μετανάστευσης και βεβαίως της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (με χώρες Δ. Βαλκανίων, Ουκρανία, Μολδαβία). Το θέμα όμως που συνδυάζει την Ευρωπαϊκή με την Ελληνική ατζέντα (θα) είναι αναμφίβολα οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Σε παλαιότερες Ελληνικές προεδρίες αποφεύγονταν να τεθεί αυτό το θέμα στην ατζέντα λόγω των γνωστών δύσκολων θέσεων εκατέρωθεν. Στην επικείμενη προεδρία η Ελλάδα θα πρέπει να δείξει ότι είναι ώριμη να χειριστεί με ευέλικτη διπλωματία της Ευρωτουρκικές σχέσεις ως μια μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο και στις Ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και για το στόχο αυτό θα πρέπει να αρχίσει τη σχετική προετοιμασία με σχετικές επαφές με Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κράτη μέλη και βεβαίως την Τουρκία από τώρα. Η ευκαιρία που προσφέρεται είναι μοναδική και ίσως η τελευταία. Μπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί δημιουργικά...

(Ο Π.Κ. Ιωακειμίδης είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), πρώην πρεσβευτής – σύμβουλος του ΥΠΕΞ και μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του ΕΛΙΑΜΕΠ- Το άρθρο αποτελεί αναδημοσίευση από την εφημερίδα Τα Νέα)

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

ΕΦΚΑ: Σε ποιους θα δοθούν επιστροφές εισφορών τον Σεπτέμβριο

ΕΦΚΑ: Σε ποιους θα δοθούν επιστροφές εισφορών τον Σεπτέμβριο

Οι πιο άτυχοι παραθεριστές

Οι πιο άτυχοι παραθεριστές

Σιωπή για τον ΔΕΔΔΗΕ

Σιωπή για τον ΔΕΔΔΗΕ

Νέες τιμές για άδειες κυνηγιού: Από 10 έως 150 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία και τη διάρκεια

Νέες τιμές για άδειες κυνηγιού: Από 10 έως 150 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία και τη διάρκεια

Μακροζωΐα: Πόσα χρόνια ζουν τελικά οι Ευρωπαίοι

Μακροζωΐα: Πόσα χρόνια ζουν τελικά οι Ευρωπαίοι

Τσακωμούς στις πολυκατοικίες έφερε η πιστοποίηση των ασανσέρ - Στη μέση οι διαχειριστές

Τσακωμούς στις πολυκατοικίες έφερε η πιστοποίηση των ασανσέρ - Στη μέση οι διαχειριστές

Καρδιά: Τα 6 σημάδια που μπορεί να φανερώνουν πως δεν λειτουργεί σωστά

Καρδιά: Τα 6 σημάδια που μπορεί να φανερώνουν πως δεν λειτουργεί σωστά

Οι 5 «χρυσοί» κανόνες για να αποφύγετε την τροφική δηλητηρίαση

Οι 5 «χρυσοί» κανόνες για να αποφύγετε την τροφική δηλητηρίαση

Δροσιστική σαλάτα με παντζάρι, καρύδια και φέτα - Συνταγή

Δροσιστική σαλάτα με παντζάρι, καρύδια και φέτα - Συνταγή

Αβοκάντο: 6 σπουδαίοι λόγοι να το βάλετε στη διατροφή σας

Αβοκάντο: 6 σπουδαίοι λόγοι να το βάλετε στη διατροφή σας

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

Free Palestine («σώστε το Ισραήλ»)

Free Palestine («σώστε το Ισραήλ»)

Opinions
Και αν εγκαταλείψουμε το Διεθνές Δίκαιο;

Και αν εγκαταλείψουμε το Διεθνές Δίκαιο;

Opinions
Στο δρόμο της αναγνώρισης

Στο δρόμο της αναγνώρισης

Opinions
Ο Θ. Κουρεντζής και τα παιδιά της Γάζας

Ο Θ. Κουρεντζής και τα παιδιά της Γάζας

Opinions

NETWORK

«Τιμολόγιο Αναφοράς» Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Αύγουστο 2025

«Τιμολόγιο Αναφοράς» Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Αύγουστο 2025

ienergeia.gr
Προπόνηση με αλτήρες: 5 Ασκήσεις για πόδια και γλουτούς

Προπόνηση με αλτήρες: 5 Ασκήσεις για πόδια και γλουτούς

healthstat.gr
Η καλύτερη άσκηση για να χάσετε το λίπος της κοιλιάς, σύμφωνα με το British Heart Foundation

Η καλύτερη άσκηση για να χάσετε το λίπος της κοιλιάς, σύμφωνα με το British Heart Foundation

healthstat.gr
Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων σχολικών κτιρίων Δήμου Νίκαιας - Αγ.Ι. Ρέντη

Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων σχολικών κτιρίων Δήμου Νίκαιας - Αγ.Ι. Ρέντη

ienergeia.gr
Δροσιστική σαλάτα με παντζάρι, καρύδια και φέτα - Συνταγή

Δροσιστική σαλάτα με παντζάρι, καρύδια και φέτα - Συνταγή

healthstat.gr
Αβοκάντο: 6 σπουδαίοι λόγοι να το βάλετε στη διατροφή σας

Αβοκάντο: 6 σπουδαίοι λόγοι να το βάλετε στη διατροφή σας

healthstat.gr
Γιάννης Τριήρης: Ο ελέφαντας στο δωμάτιο στην παγωμένη Αλάσκα

Γιάννης Τριήρης: Ο ελέφαντας στο δωμάτιο στην παγωμένη Αλάσκα

ienergeia.gr
WWF Ελλάδος: Καλά νέα για τα δάση στην φετινή αντιπυρική; Όχι ακριβώς…

WWF Ελλάδος: Καλά νέα για τα δάση στην φετινή αντιπυρική; Όχι ακριβώς…

ienergeia.gr