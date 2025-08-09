Free Palestine («σώστε το Ισραήλ»)

Δεν ξέρω εάν υπάρχουν νέοι που είναι σε διακοπές Αύγουστο μήνα με τη σημαία της Παλαιστίνης στο σακίδιό τους. Αλλά εάν υπάρχουν μπράβο τους. Σημαίνει ότι σ’ αυτή τη χώρα η ευαισθησία, ανθρωπισμός, ηθική, αλληλεγγύη παραμένουν ζωντανές αξίες. Γιατί, εάν κάποιος νέος δεν συγκινείται από το δράμα των Παλαιστινίων στη Γάζα, από «την ανθρώπινη καταστροφή επικών διαστάσεων» όπως την περιέγραψε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, εάν ως νέος δεν φωνάζει free Palestine τώρα (χωρίς βιαιότητες) και δεν διαμαρτύρεται για τις απάνθρωπες ενέργειες του καθεστώτος Νετανιάχου, τότε έχει χαθεί κάθε προοπτική. Αποτελεί μαύρο, κατάμαυρο στίγμα για την πολιτισμένη ανθρωπότητα που έχει ανεχθεί αυτή την τραγωδία των 60.000 νεκρών της ολικής καταστροφής μιας χώρας (Γάζας), τη γενοκτονία, την εν ψυχρώ δολοφονία ανθρώπινων ψυχών που εκλιπαρούν για μια φέτα ψωμί, που ανέχεται ένα καθεστώς (Νετανιάχου) που θέλει να μαντρώσει 2 εκατομμύρια περίπου Παλαιστίνιους σ’ ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης. Αυτό είναι εθνοκάθαρση, γενοκτονία. Κι αν αυτά συμβαίνουν σε δραματική ένταση στη Γάζα, παρόμοια συμβαίνουν και στην υπό παράνομη κατοχή Δ. Όχθη.

Όλα αυτά από μια ακραία κυβέρνηση φανατικών και έναν πρωθυπουργό, Μπ. Νετανιάχου, ο οποίος είναι καταζητούμενος ως (φερόμενος) εγκληματίας πολέμου με ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ( ICC). Η Χαμάς διέπραξε βαρβαρότητες που κάθε ελεύθερος πολίτης καταδικάζει απερίφραστα χωρίς «ναι μεν αλλά...».Όπως καταδικάζει και την κράτηση/μεταχείριση των ομήρων. Αλλά οι απεχθείς ενέργειες μιας τρομοκρατικής οργάνωσης δεν μπορούν να δικαιολογήσουν ή νομιμοποιήσουν τις βαρβαρότητες στη Γάζα έξω από κάθε έννοια διεθνούς δικαίου. Η εξόντωση της Χαμάς (κι αν ακόμη ήταν εφικτή) δεν πρόκειται από μόνη της να φέρει την ειρήνη, σταθερότητα, το τέλος των δεινών στην πολύπαθη Μ. Ανατολή. Η λύση του προβλήματος βρίσκεται στο Ισραήλ. Ο μεγάλος συντελεστής αστάθειας στην περιοχή είναι το Ισραήλ. Και τούτο γιατί ακολουθεί μια πολιτική μεγάλης ιδέας (Μεγάλο Ισραήλ) με στόχο την κατάληψη και προσάρτηση Γάζας και Δ. Όχθης. Απορρίπτοντας τη μόνη λύση ειρήνης που δεν είναι άλλη από τη λύση των δύο κρατών που στηρίζεται από τον ΟΗΕ και σύμπασα τη διεθνή κοινότητα, με ορισμένες κρίσιμες εξαιρέσεις ομολογουμένως ( ΗΠΑ/ Ντ. Τραμπ). Και μια λύση που και το Ισραήλ είχε δεσμευθεί να εφαρμόσει με, μεταξύ άλλων, τις Συμφωνίες του Όσλο .

Το σημερινό Ισραήλ και η ηγεσία του έχει ενστερνισθεί τη λογική της «ασφάλειας μέσω της ισχύος». Πρόκειται για αυταπάτη. Η ισχύς και η ηγεμονική του κυριαρχία στη Μ. Ανατολή μόνο την πρόσκαιρη ψευδαίσθηση της ασφάλειας προσφέρουν. Το Ισραήλ θα ζήσει σε σταθερές συνθήκες ειρήνης, ασφάλειας, δημοκρατίας – όπως πρέπει να ζήσει – μόνο εάν αποδεχθεί το μεγάλο συμβιβασμό. Τη λύση των δύο κρατών με ελεύθερη δημοκρατική Παλαιστίνη ως κρατική οντότητα. Το Free Palestine δεν είναι απλώς ένα πολιτικό/ηθικό αίτημα, είναι η λύση σ’ ένα μείζον πρόβλημα. Για να διασωθεί η ειρήνη και το ίδιο Ισραήλ τελικά. Free Palestine/Save Israel- Ελευθερώστε την Παλαιστίνη και Σώστε το Ισραήλ. Εξ΄ ου και το τσουνάμι των αναγνωρίσεων της Παλαιστίνης...

(Ο Π.Κ. Ιωακειμίδης είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), πρώην πρεσβευτής – σύμβουλος του ΥΠΕΞ και μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του ΕΛΙΑΜΕΠ- Το άρθρο αποτελεί αναδημοσίευση από την εφημερίδα "Τα Νέα")