Νέο μοντέλο επισιτιστικής βοήθειας με voucher για τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης προωθεί το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Αλλαγές στον τρόπο παροχής της επισιτιστικής βοήθειας φέρνει το νέο σύστημα voucher που σχεδιάζει το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους δικαιούχους και ενισχύοντας παράλληλα τον ρόλο των τοπικών επιχειρήσεων. Το ζήτημα της συμμετοχής των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στο νέο μοντέλο βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου μεταξύ της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνας Μιχαηλίδου, και του προέδρου της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), Γιώργου Καββαθά. Κεντρικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες που δικαιούνται επισιτιστική βοήθεια θα έχουν περισσότερες επιλογές, ανεξάρτητα από την περιοχή στην οποία κατοικούν.

Έρχονται το Νοέμβριο τα vouchers των 46 ευρώ για 116.000 δικαιούχους

Το νέο σύστημα προβλέπει τη χορήγηση voucher για τρόφιμα και βασικά είδη υλικής διαβίωσης, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη για αναδρομική κάλυψη από την 1η Μαρτίου 2024. Μέχρι στιγμής, για το νέο πρόγραμμα voucher σίτισης (που αντικαθιστά το παλιό TEBA/Market Pass) έχει ανακοινωθεί ότι ο μέσος όρος της ενίσχυσης υπολογίζεται στα 46€ τον μήνα ανά δικαιούχο, με δυνατότητα αναδρομικών έως και 1.426€ για τα πλέον δικαιούχα νοικοκυριά του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ). Ωστόσο, τα αναδρομικά δεν θα καταβληθούν σε όλους όσοι υπήρξαν δικαιούχοι ΕΕΕ κατά το προηγούμενο διάστημα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι πρώτες πληρωμές μέσω vouchers θα γίνουν τέλος Νοεμβρίου στους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), με την επισιτιστική βοήθεια να επιστρέφει σε νέα μορφή μετά τη διακοπή του προγράμματος ΤΕΒΑ τον Μάρτιο του 2024. Ο συνολικός αριθμός των δυνητικών δικαιούχων εκτιμάται περίπου στις 116.000.

Από τη διανομή προϊόντων στα vouchers τροφίμων

Η βασική αλλαγή αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα παρέχεται η βοήθεια στους δικαιούχους. Αντί της προκαθορισμένης διανομής συγκεκριμένων προϊόντων, το νέο μοντέλο προβλέπει τη χορήγηση vouchers, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αγορά τροφίμων και ειδών βασικής υλικής βοήθειας. Με αυτόν τον τρόπο, οι ωφελούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν οι ίδιοι τα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, καθώς και το κατάστημα από το οποίο θα πραγματοποιούν τις αγορές τους, στο πλαίσιο των κανόνων του προγράμματος. Η φιλοσοφία του νέου συστήματος βασίζεται στην ενίσχυση της ελευθερίας επιλογής, καθώς κάθε νοικοκυριό έχει διαφορετικές ανάγκες και προτεραιότητες. Η δυνατότητα επιλογής των προϊόντων αναμένεται να προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στην κάλυψη των καθημερινών αναγκών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συμμετοχή μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και καταστημάτων που εξυπηρετούν καθημερινά τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών όπως: Αρτοποιεία και φούρνοι. Ζαχαροπλαστεία, Κρεοπωλεία, Ιχθυοπωλεία, Παντοπωλεία και άλλα καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων και βασικών αγαθών.

Δόμνα Μιχαηλίδου: «Θέλουμε ο πολίτης να έχει επιλογές»

Στη σημασία της συμμετοχής των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων αναφέρθηκε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, υπογραμμίζοντας ότι βασική επιδίωξη είναι να μπορεί κάθε δικαιούχος να προμηθεύεται τα απαραίτητα προϊόντα από κατάστημα της επιλογής του.

«Θέλουμε ο πολίτης να έχει επιλογές και πρόσβαση στην επισιτιστική βοήθεια όπου κι αν ζει. Να μπορεί να προμηθεύεται όσα χρειάζεται από το κατάστημα της γειτονιάς του ή από το μοναδικό κατάστημα ενός μικρού οικισμού. Γι’ αυτό θέλουμε τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων», δήλωσε η υπουργός.

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Τι δήλωσε ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς, χαρακτήρισε την πρωτοβουλία θετική εξέλιξη για την κοινωνική συνοχή και τη συμμετοχή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Όπως ανέφερε, «Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, καθώς ενισχύει την κοινωνική συνοχή και δίνει ενεργό ρόλο στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Είναι σημαντικό το νέο σύστημα να διαμορφώνεται σε συνεργασία με τους εκπροσώπους της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, ώστε να ανταποκρίνεται τόσο στις ανάγκες των πολιτών όσο και στις πραγματικές δυνατότητες των επιχειρήσεων. Η ΓΣΕΒΕΕ θα συμβάλει ενεργά στην ενημέρωση και κινητοποίηση των επαγγελματιών, με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή τους».